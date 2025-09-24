Ciudadano venezolano varado en la isla de American Samoa pide ayuda a las autoridades para retornar al pais

24 de septiembre de 2025.- Ignacio Gómez un ciudadano venezolano hace un llamado de S.O.S , quien permanece "Varado" en medio del Océano Pacífico, en la Isla de Samoa, a donde viajó desde Salt Lake City, Utah, donde vivía legalmente como solicitante de Asilo desde 2018, informó @utahzolanos.

En Utah le ofrecieron un trabajo temporal en el área de la construcción con una empresa que le aseguró que ese territorio pertenecía a los Estados Unidos, y que no tendría problemas con inmigración.

Hace un tiempo entrevistamos a Ignacio sobre la desesperación que ha marcado su vida en las últimas semanas al conocer que su situación migratoria en esa isla no le permite el reingreso a Utah ni a ningun otro lugar.

"No me pueden deportar. No me dejan tomar un vuelo o subirme a un barco con mi pasaporte venezolano vencido. He contactado a abogados de inmigración y tampoco me han ayudado. La empresa no se hace responsable. La Iglesia Mormona a la que acudí me dijo en un correo que al no ser miembro no me podían ayudar. estoy desesperado, que alguien me ayude", clamó Ignacio.

(801)-702- 6016. Este es su número de teléfono para que puedas apoyarlo de alguna manera, en especial si eres abogado de inmigración o, sencillamente, otro emigrante al que este mensaje le haya tocado su corazón.

Esta es su cuenta en Instagram: @ignag1

A Ignacio, finalizado el contrato que tenía, no lo dejan trabajar. Se ha quedado casi sin ningún recurso económico y a miles y miles de kilómetros del que ha sido su hogar en los últimos años: Utah?.

También ayúdanos a etiquetar, a hacer viral este video, donde Ignacio habla con el corazón?