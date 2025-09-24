Inauguradas nuevas coordinaciones de Criminalística del Cicpc en Monagas

24 de septiembre de 2025.-Desde la sede de la División de Criminalística municipal Maturín, en el estado Monagas, autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron la inauguración de nuevas instalaciones para el esclarecimiento científico del delito, informó Prensa Mpprijp.

En este sentido, el C/G Douglas Rico destacó que el desarrollo de estas acciones responde a lo instruido por el vicepresidente sectorial de Política de Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello: "Y representan un esfuerzo por seguir fortaleciendo la investigación científica, la seguridad y la justicia, garantizando así la eficiencia de los servicios de investigación criminal en la región oriental", señaló.

Entre las áreas inauguradas se encuentran los laboratorios de experticias informáticas, financieras y de telecomunicaciones, asuntos administrativos, análisis y seguimiento estratégico de la información, reseñas policiales y dormitorios.

Cabe destacar que, durante el evento, se dio apertura al auditorio "C/G Douglas Arnoldo Rico González", el cual cuenta con un diseño innovador, con capacidad para 150 personas. Asimismo, se llevó a cabo la construcción de cinco aulas de estudio para fortalecer los conocimientos, la formación integral y la preparación académica de las y los funcionarios.

"La apertura de estos espacios nos permite seguir contribuyendo a la preparación continua y la actualización de procedimientos aplicados por el talento humano que hace vida en estas significativas e importantes áreas, columna vertebral de la Policía Científica", finalizó.