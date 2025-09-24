Rusia no es un tigre, es un oso, y no existen los osos de papel, afirma Peskov

(VIDEO) Rusia responde al giro radical de Trump, Zelensky ya tiene carta y Europa amenaza

Por: | | Versión para imprimir

Rusia no es un tigre, es un oso, y no existen los osos de papel, afirma Peskov vocero del Kremlin

Rusia no es un tigre, es un oso, y no existen los osos de papel, afirma Peskov vocero del Kremlin

Credito: Negocios TV

Miércoles, 24 de septiembre de 2025.- LAS NOTICIAS: Rusia responde al giro radical de Trump, Zelensky ya tiene carta y Europa amenaza

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha respondido a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien calificó recientemente a Rusia de "tigre de papel". “Rusia no es un tigre, es un oso, y no existen los osos de papel”, afirma Peskov, en una clara alusión al simbolismo ruso. Además, acusa a Trump de actuar como un hombre de negocios que intenta forzar al mundo a comprar petróleo y gas de Estados Unidos a precios más altos.

El Kremlin considera que el reciente acercamiento con Estados Unidos ha sido “prácticamente nulo”, tras los intentos de Donald Trump por reactivar la relación bilateral con Rusia. El portavoz ruso Dmitri Peskov declaró a la radio RBC que “esta vía avanza lento, muy lento”, en referencia a las negociaciones que incluyeron la reunión entre Trump y Vladimir Putin en Alaska durante agosto.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 497 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad