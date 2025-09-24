(VIDEO) Rusia responde al giro radical de Trump, Zelensky ya tiene carta y Europa amenaza

Miércoles, 24 de septiembre de 2025.- LAS NOTICIAS: Rusia responde al giro radical de Trump, Zelensky ya tiene carta y Europa amenazaEl portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha respondido a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien calificó recientemente a Rusia de "tigre de papel". “Rusia no es un tigre, es un oso, y no existen los osos de papel”, afirma Peskov, en una clara alusión al simbolismo ruso. Además, acusa a Trump de actuar como un hombre de negocios que intenta forzar al mundo a comprar petróleo y gas de Estados Unidos a precios más altos.El Kremlin considera que el reciente acercamiento con Estados Unidos ha sido “prácticamente nulo”, tras los intentos de Donald Trump por reactivar la relación bilateral con Rusia. El portavoz ruso Dmitri Peskov declaró a la radio RBC que “esta vía avanza lento, muy lento”, en referencia a las negociaciones que incluyeron la reunión entre Trump y Vladimir Putin en Alaska durante agosto.