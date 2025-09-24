La Guaira: se estrella avión al momento de su despegue, sin víctimas que lamentar informaron autoridades aeronaúticas

Lear Jet 55 matrícula YV3440 se precipitó a tierra en La Guaira

24 de septiembre de 2025.- Aproximadamente a las 12:52 pm (HLV) una aeronave Learjet 55, despegando del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, estado La Guaira, se precipitó a tierra.



Autoridades aeronáuticas activaron los protocolos de búsqueda y salvamento, logrando el rescate con vida de dos pasajeros quienes inmediatamente recibieron la atención médica encontrándose en condiciones estables.



Seguidamente se activó la Junta de Investigación de Accidentes, de acuerdo a lo exigido por la Autoridad Aeronáutica, para dar con los hechos que generaron el accidente.