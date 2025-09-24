Propuesta de decretar “Estado de Conmoción Exterior” garantizará la paz en Venezuela afirma analista

Vladimir Adrianza Credito: Prensa VTV

24 de septiembre de 2025.- El internacionalista Vladímir Adrianza, expresó que la propuesta para decretar el “Estado de Conmoción Exterior” hecha por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, «es una construcción pensada para la paz de todos los venezolanos y no para la guerra».



En ese sentido, durante una entrevista para el programa «Café en La Mañana», que transmite Venezolana de Televisión (VTV), aseguró que «lo que acaba de hacer el presidente, es poner sobre la mesa para evaluar el decreto de conmoción exterior, y es válido, porque el país está bajo constante ataque y un ataque que involucra la participación directa de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en contra de nuestra nación».



Además, afirmó, que esto le da rango constitucional a todas las acciones que se han tomado para preservar la integridad de la nación y la vida democrática de los venezolanos.



«Como ellos han visto que durante 26 años, a través de una guerra no convencional, han fallado, ahora Trump, para tapar la falla de sus ocho meses de Gobierno, intenta agredir a Venezuela, culpando al Estado venezolano de narcotraficante», dijo.



De igual forma, agregó que «esto no es más que la prolongación de un ataque continuado que se ha convertido en política de Estado de parte de los Estados Unidos, porque desde el siglo XX ellos han considerado que nuestro país es una periferia del país norteamericano».



A su vez, Adrianza indicó que el Gobierno norteamericano expuso, en su discurso de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la mentira de combatir el narcotráfico con misiles, la cual es una acción extremista y fuera de lugar.

