(VIDEO) Intervenir en Venezuela: ¿la gran trampa para EE.UU

Martes, 24 de septiembre d 2025.- ¿Está Estados Unidos preparando una intervención directa en Venezuela?Este análisis revela lo que ya está ocurriendo en el Caribe: despliegue de buques, ejercicios de asalto anfibio, ataques quirúrgicos y una narrativa que vincula el narcotráfico con la seguridad nacional.Mientras Washington presiona, Caracas responde con movilización masiva, ejercicios militares y una retórica de defensa soberana.¿Es esto un conflicto asimétrico? ¿Una estrategia para desestabilizar desde adentro?Exploramos las hipótesis más probables, los riesgos geopolíticos y el posible uso de Venezuela como pieza disuasoria frente a Rusia en el contexto del conflicto en Ucrania.Una lectura crítica sobre el nuevo frente geopolítico en el Caribe, la legitimidad del discurso antidrogas y el riesgo de que la presión se convierta en detonante.Este video no busca alarmar, sino entender lo que está en juego.