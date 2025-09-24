II Simposio de Autismo en Guárico encuentro clave para familias y educadores

Simposio de autismo en Guárico El II Simposio de Autismo será en la población de Calabozo. Credito: Agencias

El II Simposio de autismo en Guárico se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en Calabozo, municipio Miranda del estado Guárico.

Este evento reunirá a especialistas, educadores y familias interesadas en el trastorno del espectro autista (TEA), con enfoque neuroafirmativo y ético.

Organizado por un equipo multidisciplinario del Centro Médico Amén, el simposio de autismo Guárico ofrecerá ponencias prácticas y actualización científica en el complejo educativo Francisco Feo.

El evento esta previsto que inicie a partir de las 8:00 a.m.

La Dra. Carolina Gutiérrez, coordinadora del evento, destacó que la jornada está diseñada para brindar herramientas reales a padres, docentes y profesionales de la salud, desde una perspectiva inclusiva y respetuosa.

Simposio de autismo en Guárico

Entre los temas destacados:

Autismo y embarazo, a cargo de la ginecóloga Ana Yáñez

Autismo en familia, por la profesora Elizabeth de Gouvei

Y ponencias médicas y educativas a cargo del Dr. Jean Carlos Moya, la Dra. Carmen Mora, y las docentes Aleida Changir y Sugeydi Díaz.

El simposio de autismo en Guárico está abierto a toda la comunidad, desde familiares, cuidadores, docentes, estudiantes y profesionales de la salud y la educación.

Para inscripciones o más información, pueden comunicarse al 0414-5874010 o al 0412-8254698.