El ministro para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, ratificó este martes 23 de septiembre el compromiso sólido de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en el contexto de las iniciativas orientadas a proteger la paz y la soberanía venezolana.

Durante la movilización en defensa de la Paz y la Soberanía, en la ciudad de Caracas, donde miles de ciudadanos, junto a las fuerzas revolucionarias, se concentraron para expresar su respaldo al mandatario nacional. La marcha comenzó desde dos puntos estratégicos: la Zona Rental en Plaza Venezuela y la sede de la CANTV ubicada en la avenida Libertador, culminando en la emblemática avenida Bolívar. Esta movilización también contó con la presencia activa de integrantes de la Milicia Bolivariana, fuerza recientemente objeto de desacreditaciones por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

Durante su intervención en la marcha, el alto funcionario castrense enfatizó el propósito pacífico de la FANB: "Nos estamos preparando con las armas para defender la paz, no para la guerra. La paz se defiende con firmeza, con convicción, con preparación y con unidad cívico-militar". Esta declaración subraya la convicción del alto mando militar en mantener un ambiente de estabilidad mediante el compromiso conjunto entre población y fuerzas armadas.

El ministro también dedicó palabras de reconocimiento hacia el aporte transformador de la mujer en los distintos ámbitos del país: político, social y productivo. Sobre esta valiosa participación, afirmó que "La mujer venezolana ha dado demostraciones de ponerse a la vanguardia de los procesos revolucionarios, transformadores, políticos, sociales, productivos en el país", destacando su rol central en la construcción del proyecto nacional socialista.