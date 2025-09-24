(VIDEO) Discurso integral del presidente de Colombia Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU

Miércoles, 24 de septiembre de 2025.- PROVOCÓ NUEVO MAREMOTO ¡Cátedra Magistral! EN LA ONU ASAMBLEA GENERAL DE TODOS LOS PAÍSES Nueva York



Recomendamos a aporreadores y aporredoras ver y escuchar detenidamente este discurso del presidente Petro. El Presidente Gustavo Petro pronunció su discurso más duro de todos los tiempos y el último como Presidente de Colombia ante la Asamblea General de la ONU - Organización de las Naciones Unidas frente a los Presidentes y Jefes de Estado de todo el planeta allí presentes en el auditorio y su sede principal en Nueva York



Estados Unidos. Hablando sin ningún recato desnudó a esa parte del poder mundial que respalda a Benjamín Netanyahu liderando a Israel y Donald Trump liderando a los Estados Unidos haciendo la inédita y contundente solicitud a que la mayoría de países decida no rogar más sino actuar coordinadamente con sus ejércitos para frenar lo que ocurre en Gaza sin depender más del Consejo de Seguridad donde Estados Unidos ha vetado cualquier intento de hacerlo.

Enfatizó el presidente Petro sobre el tema de la crisis climática y la ecológica mundial y las posibles soluciones, que están ahí, a la mano y que son ignoradas por los países desarrollados y los poderosos del mundo.



