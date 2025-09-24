Presidente Maduro: "Nosotros somos la única garantía de paz y estabilidad de Venezuela"

"Nosotros somos la Constitución, la legalidad, la institucionalidad y la única garantía de paz y estabilidad de este país lleno de hombres y mujeres decentes, trabajadores, que se han echado encima la recuperación integral y la han logrado", expresó el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Durante la reunión en Caracas del Comité Ejecutivo del Consejo de Estado de la Nación, con presencia de los titulares de los Cinco Poderes Públicos, el mandatario venezolano destacó la gran responsabilidad de los integrantes del Estado, quienes debatían los argumentos para el establecimiento de una serie de Decretos Constitucionales para enfrentar la amenaza militar del régimen imperial contra los habitantes de la Patria de Bolívar.

"Lo digo como jefe de Estado, con mis obligaciones constitucionales, es una gran responsabilidad de los poderes públicos activarse intensamente para estar a la altura del momento histórico y estar a la altura de las exigencias infinitamente mayoritarias, abrumadoramente mayoritarias de la población venezolana", aseveró, al referirse a las encuestas nacionales e internacionales donde señalan que más del 90 % de los venezolanos rechazan estas amenazas imperiales, las califica de "repudiables y burdas" y están dispuestos a defender el derecho a la paz de Venezuela.

Maduro, al leer un fragmento de la Carta de Jamaica, escrita por el Genio de América, Simón Bolívar, acotó que las ideas antiimperialistas de nuestro Libertador representan la inspiración que fundó a Venezuela y la Patria Grande «para los siglos de los siglos».

Destacó el ejemplo de la Gran Colombia, que unió a Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador como la inmensa República sumada, unida, construida por El Libertador con su doctrina e ideas. "Nos mueve su inspiración permanente. Por él estamos, por él vamos y con él seremos siempre invencibles, indestructibles".

Unidad nacional histórica

Agradeció a Dios y a los venezolanos y venezolanas por este sentimiento histórico de unidad nacional ante esta amenaza sin precedentes del imperio más sanguinario de la historia reciente. "El pueblo es uno solo. Hoy tenemos más unión que nunca antes, que hayamos conocido nuestra generación y, además, tenemos la razón de luchar por nuestra tierra amada que pretende ser amenazada y pretende ser humillada".

Ratificó que Venezuela jamás será humillada por ningún imperio "ni hoy ni mañana ni nunca". Antes de despedir la transmisión nacional por este encuentro del Consejo de Estado de la Nación, manifestó su satisfacción por el trabajo de todos los poderes públicos en esta coyuntura, además de adelantar cómo van los tiempos en este debate nacional.

"Ya pudiéramos decir que está casi listo el primer decreto y las otras medidas de corte constitucional, legales, que permiten el poder del Estado para responder ante una situación de agresión".

Finalmente, auguró que las acciones del Poder Nacional venezolano junto al Poder Popular están listas y preparadas. "El pueblo está alistándose, preparándose, uniéndose con las bendiciones de Dios, siempre con Dios por delante".