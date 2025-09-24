España: Angelina Jolie dice que ama a su pais Estados Unidos pero que no lo reconoce ahora mismo

Angelina Jolie habló sobre el debate sobre la libertad de expresión en Estados Unidos.

24 de septiembre de 2025.-A la actriz ganadora del Oscar le preguntaron en un festival de cine en España el fin de semana: "¿Qué temes como artista y como estadounidense?".

"Es una pregunta muy difícil", respondió Jolie, según informó El Guardian.

"Amo a mi país, pero en este momento no lo reconozco", dijo Jolie. "Siempre he vivido internacionalmente; mi familia es internacional, mis amigos, mi vida es internacional".

Continuó diciendo: "Mi visión del mundo es igualitaria, unida e internacional. Cualquier cosa que, en cualquier lugar, divida o limite las expresiones y libertades personales de cualquier persona, creo que es muy peligroso".

"Estos son tiempos tan difíciles que debemos tener cuidado de no decir las cosas a la ligera", dijo Jolie. "Vivimos momentos muy difíciles juntos".

Sus comentarios llegan poco después de que ABC retirara indefinidamente el programa nocturno de Jimmy Kimmel, en medio de la controversia por sus recientes comentarios sobre la reacción a la muerte de Charlie Kirk.

Jolie estuvo en el festival para el estreno de su próxima película, "Couture".