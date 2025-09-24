El presidente francés Emmanuel Macron llamó a Donald Trump por que por culpa de su caravana su vehiculo quedó atascado en el tráfico

24 de septiembre de 2025.- El jefe de Estado francés experimentó una frustración que muchos neoyorquinos conocen muy bien. Se quedó atascado durante la Asamblea General de la ONU.

¿Adivina qué? Macron llama a Trump después de que la comitiva del presidente estadounidense bloqueara su vehiculo. El desconcertado presidente francés se vio obligado a realizar un recorrido no programado de 30 minutos por las calles de Nueva York.

Emmanuel Macron tuvo que caminar media hora por Nueva York tras su discurso ante las Naciones Unidas sobre el reconocimiento de Palestina como Estado.

Un vídeo lo muestra bajando de su coche para hablar con la policía después de que detuvieran su vehículo para dar paso a la esperada llegada de la comitiva de Donald Trump, el presidente estadounidense.

La grabación, captada por un reportero de la red social Brut, parece mostrar al presidente francés diciendo que necesita ir al consulado de su país. "Lo siento, presidente, lo siento mucho, todo está congelado, viene una comitiva ahora mismo", le dice un agente a Macron.

El presidente entonces mira hacia la calle vacía y responde: "Si no la ve, déjeme cruzar. Negociaré con usted". Macron, que permanece atrapado tras una barrera metálica, saca su teléfono y parece llamar directamente a Trump. Apoyado en la barrera, dice riendo: "¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Te estoy esperando en la calle porque todo está trancado".

Más tarde, parece que a Macron se le permite pasar a pie, pero no en su coche. Todavía con el teléfono en la mano, se aleja a grandes zancadas por la calle, pasando junto a compradores y peatones.

El reportero de Brut afirmó que Macron caminó unos 30 minutos con su equipo de seguridad. Se detuvo y posó con los transeúntes que le pidieron fotos, incluyendo un encuentro con un hombre que lo besó en la frente.

"Ha llegado la hora de poner fin a la guerra en Gaza, a las masacres y a la muerte", había dicho Macron durante su discurso inaugural de una cumbre especial en la ONU el lunes por la noche.

"Ha llegado la hora de hacer justicia al pueblo palestino y, por lo tanto, de reconocer el Estado de Palestina en Gaza, Cisjordania y Jerusalén".