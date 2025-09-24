Estados Unidos: Grupo anómino coloca una estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein tomados de la mano en el Capitolio

La gente se detiene a examinar una estatua del presidente Donald Trump y del difunto financista Jeffrey Epstein frente al Capitolio de los Estados Unidos el 23 de septiembre. Credito: Tom Brenner/Para The Washington Post

La obra es la última instalación en Washington realizada por un grupo anónimo de artistas críticos con el presidente.

23 de septiembre de 2025.-Una estatua de bronce pintada con aerosol titulada "Mejores amigos para siempre", que representa al presidente Trump y al financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein tomados de la mano, fue colocada en el National Mall, frente al Capitolio de los Estados Unidos, la madrugada del martes. Esta obra es la última de una serie de esculturas con carga política y críticas hacia el presidente, que han sido colocadas en Washington y otros lugares por un grupo anónimo, informó El Correo de Washington.

Una placa en la base de la instalación dice: "Celebramos el vínculo duradero entre el presidente Donald J. Trump y su 'amigo más cercano', Jeffrey Epstein".

La relación entre el presidente y Epstein, un delincuente sexual convicto que murió en prisión en 2019, ha cobrado mayor relevancia este año, ya que tanto partidarios como críticos del gobierno han exigido la publicación completa de los archivos relacionados con Epstein.

La amistad del presidente con Epstein comenzó en la década de 1980, cuando eran vecinos en Florida. Ambos aparecían juntos en público con frecuencia y Trump, como muchas otras personalidades prominentes, voló en el avión de Epstein en múltiples ocasiones.

Una disputa sobre un negocio inmobiliario en 2004 parece haber trastocado la relación entre ambos. Cuando Epstein fue arrestado en 2019 bajo sospecha de tráfico sexual de menores, Trump, entonces en su primer mandato presidencial, declaró: «Tuve una discusión con él hace mucho tiempo. Creo que no he hablado con él en 15 años. No le tenía simpatía».