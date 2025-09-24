El Servicio Secreto de Estados Unidos desmantela una "amenaza de telecomunicaciones" cerca de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

24 de septiembre de 2025.-El Servicio Secreto afirma que se encontraron dispositivos a 56 kilómetros de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, informó Noticias de Fox.com.

El Servicio Secreto de Estados Unidos declaró el martes que "desmanteló una red de dispositivos electrónicos ubicada en toda el área triestatal de Nueva York, que se utilizaban para ejecutar múltiples amenazas de telecomunicaciones dirigidas a altos funcionarios del gobierno estadounidense".

Los dispositivos se concentraron a menos de 56 kilómetros de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

"Esta red tenía el potencial de inutilizar torres de telefonía celular y, esencialmente, apagar la red celular en la ciudad de Nueva York", declaró Matt McCool, agente especial a cargo de la oficina de campo del Servicio Secreto en Nueva York, en un video publicado el martes.

McCool declaró a La Prensa Asociada que la investigación concluyó que "definitivamente, gobiernos de estados nacionales y extranjeros se comunicaban a través de esa red con delincuentes conocidos en Estados Unidos, y organizaciones del crimen organizado, cárteles y grupos terroristas conocidos utilizaban esta red para gestionar sus comunicaciones de forma anónima y cifrada".