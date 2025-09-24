Ecuador se prepara para convertirse en el segundo mayor productor de cacao del mundo

Los granos de cacao se exhiben en una malla en una finca en Calceta, Ecuador, el 4 de junio de 2016. Credito: REUTERS/Guillermo Granja/File Photo Purchase Licensing Rights

LONDRES, 23 de septiembre de 2025) - Ecuador se encamina a producir más de 650.000 toneladas métricas de cacao en la temporada 2026/27 y podría superar a Ghana como el segundo mayor productor mundial de este ingrediente, afirmó el presidente de la asociación de exportadores de cacao del país, informó Reuters.

Iván Ontaneda, de Anecacao, declaró a Reuters por correo electrónico que, gracias al alza de los precios mundiales del cacao, los agricultores, respaldados por los sectores público y privado, están invirtiendo cada vez más en sus parcelas y obteniendo mayores rendimientos.

Los precios del cacao se duplicaron con creces el año pasado, alcanzando máximos históricos superiores a los 12.000 dólares por tonelada tras las malas cosechas y las enfermedades en Costa de Marfil y Ghana, productores de África Occidental que suministran aproximadamente la mitad del cacao mundial.

Un aumento de la producción en Sudamérica, donde Ecuador es el principal productor, ha ayudado a cubrir la brecha de oferta, y los precios han caído aproximadamente un tercio este año.

Sin embargo, se mantienen en niveles históricamente elevados.

Los agricultores de Ecuador obtienen alrededor del 90% del precio mundial, según Ontaneda. En Costa de Marfil y Ghana, en cambio, los agricultores reciben, como máximo, entre el 60% y el 70% del precio mundial.