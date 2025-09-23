Un niño de Afganistan aborda y vuela de Kabul a Delhi escondido en el tren de aterrizaje de un avión

El niño viajó sin ser detectado, escondido en el compartimento del tren de aterrizaje. Credito: AFP

23 de septiembre de 2025.- Un niño afgano de 13 años realizó un peligroso viaje de Kabul a Delhi, escondido en el compartimento del tren de aterrizaje de un avión de pasajeros de Kam Air, informó BBC.com.

Las autoridades informaron que el adolescente, originario de la ciudad de Kunduz, en el norte de Afganistán, fue encontrado deambulando por la pista del aeropuerto internacional de Delhi tras el aterrizaje del avión el lunes.

Fue detenido por personal de seguridad indio e interrogado durante varias horas antes de ser enviado de regreso a Kabul en el mismo vuelo.

Según se informa, el niño declaró a las autoridades que hizo el viaje por curiosidad.

Un portavoz de la Fuerza Central de Seguridad Industrial de la India (CISF) afirmó que el niño logró viajar sin ser detectado en el vuelo RQ-4401 de Kam Airlines, que aterrizó en Delhi alrededor de las 11:10 (05:40 GMT) del domingo.

La policía lo encontró deambulando solo y lo apartó para interrogarlo.

Según se informa, el niño declaró a las autoridades que se había escondido en el compartimento trasero central del tren de aterrizaje del avión.

El personal de la aerolínea también encontró un pequeño altavoz rojo tras realizar nuevas inspecciones de seguridad.

El periódico Indian Express informó que el joven de 13 años quería viajar a Irán y desconocía que el vuelo en el que viajaba tenía como destino Delhi, no Teherán.

Según el periódico, el j.oven se coló en el aeropuerto de Kabul, siguió a un grupo de pasajeros y se escondió en el hueco de la rueda trasera del avión, el compartimento interno que alberga el tren de aterrizaje. Solo llevaba consigo el altavoz rojo.

Recientemente se han registrado casos de polizones que se esconden en vuelos a Estados Unidos o Europa, a menudo escapando de sus países de origen. Sin embargo, muy pocos logran salir con vida.

Los expertos afirman que muchos polizones que sobreviven a estos vuelos suelen quedar inconscientes durante el descenso, lo que los pone en riesgo de morir al caer al bajar el tren de aterrizaje.

En 2022, un keniano de 22 años fue encontrado con vida en el hueco de la rueda de un avión de carga en Ámsterdam.