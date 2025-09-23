Donald Trump “Corre el rumor, y no sé si es cierto, de que en Cuba no tienen acetaminofen porque no tienen dinero para comprarlo

Trump afirma que Cuba “prácticamente no tiene autismo” Esa es una novedad para los médicos cubanos.

La Habana, Cuba 23 de septiembre de 2025— A pesar de lo que haya escuchado recientemente, y contrario a lo que aparentemente cree el presidente estadounidense Donald Trump, sí hay autismo en Cuba, informó CNN.com.

Durante años, el sistema médico estatal de la isla ha operado clínicas para tratar a cubanos con autismo y ha realizado campañas para concienciar sobre este trastorno neurológico del desarrollo.

Cuba incluso ofrece terapias especializadas para el autismo, como nadar con delfines, para extranjeros que buscan tratamiento y pueden pagar en divisas, que tanto necesitan.

Pero aunque la información sobre cómo el sistema de salud cubano trata el autismo está disponible para cualquiera lo suficientemente inteligente como para buscar "Cuba" y "autismo" en Google, Trump el lunes hizo la extraña y falsa afirmación de que la pobreza de la isla ha librado a los cubanos de esta condición.

“Corre el rumor, y no sé si es cierto, de que en Cuba no tienen Tylenol (Acetaminofen) porque no tienen dinero para comprarlo. Y prácticamente no tienen autismo, ¿vale? Cuéntame sobre eso”, dijo Trump en un evento el lunes, donde instó a las mujeres embarazadas a evitar tomar Tylenol, ya que, según él, a pesar de la falta de evidencia científica, podría causar autismo en sus hijos nonatos.

Las autoridades cubanas aún no han respondido a las falsas afirmaciones de Trump y sus comentarios no han aparecido en la prensa estatal de la isla hasta el momento.

Pero durante años, los médicos cubanos han detallado públicamente los esfuerzos realizados para tratar a los niños autistas en la isla.