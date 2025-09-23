Iniciarán plan masivo de vacunación contra sarampión, rubéola y polio

Credito: Prensa Presidencial

23 de septiembre de 2025.- El ministerio para la Salud anunció que a partir del 1° de octubre iniciará en el país el plan masivo de vacunación contra el sarampión, rubéola y la poliomielitis, y el mismo se extenderá hasta el 31 del mismo mes.



El ente indicó las jornadas se estarán realizando hasta el 31 del mismo mes y tiene como objetivo cerrar las brechas de cobertura y asegurar que toda la población elegible reciba sus vacunas, protegiéndola de estas enfermedades.



Los coordinadores de inmunizaciones de las Áreas de Salud Integral Comunitaria (Asic), discutieron las estrategias y lineamientos del plan nacional, enfocado en el fortalecimiento de la vacunación en todo el territorio nacional.



Asimismo recibieron instrucciones detalladas para establecer un plan de trabajo local, con el fin de completar los esquemas de vacunación en la población priorizada de niños menores de un año, escolares y mujeres embarazadas, así como también identificar los sectores afectados por brotes anteriores de sarampión para intensificar la vacunación y así garantizar que se administren las dosis necesarias para alcanzar las metas de cobertura establecidas a nivel nacional.