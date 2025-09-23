Según Encuestadoras: 90 % de los venezolanos rechaza agresiones de EEUU y defiende su soberanía

Marcha antiimperialista del 23 de enero 2020 Credito: web

23 de septiembre de 2025.- Con base en los informes emitidos por reconocidas firmas encuestadoras nacionales e internacionales, entre ellas Dataviva e Hinterlaces, que documentan con rigor los acontecimientos ocurridos en las últimas seis semanas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, afirmó que las recientes agresiones políticas, diplomáticas y militares por parte del Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) han provocado una sólida y creciente cohesión patriótica en el pueblo venezolano, reflejada en un respaldo superior al 90 % en rechazo a dichas acciones.



“Hace seis semanas comenzó una agresión psicológica, política, diplomática y una amenaza militar contra Venezuela, y lo que ha hecho es lograr un consenso nacional alrededor de la defensa, la soberanía y la paz de Venezuela. Ese es el primer logro de la agresión y la amenaza estadounidenses”, expresó.



Asimismo, señaló que los sectores de extrema derecha, respaldados y financiados por el Gobierno norteamericano, han sufrido una significativa disminución: “Todo el mundo conoce aquí a Leopoldo López, Julio Borges, La Sayona; lo redujeron 6 % por ciento del apoyo. Prácticamente en vías de desaparición”.



De acuerdo con los datos presentados, el mandatario nacional destacó que el rechazo del pueblo venezolano hacia el Gobierno de EE. UU. asciende al 93 %, mientras que el respaldo al presidente Maduro y al Gobierno Bolivariano se ha elevado por encima del 61 % y alcanza niveles históricos.



“Es el máximo apoyo que hemos tenido. Este hombre que está aquí, presidente obrero de Venezuela, cuenta con el respaldo firme de su pueblo”, finalizó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 370 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)