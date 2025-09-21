El Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz en Venezuela busca "crear un espacio de diálogo", dice experto

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instaló desde Caracas el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, definiéndolo como un "escudo" y una "trinchera de ideas" para defender a la nación frente a lo que calificó como "amenazas permanentes" del imperialismo y sus aliados.

"Aquí se respira un espíritu de fe en Venezuela, un espíritu de unión nacional. Las acechanzas y las amenazas contra Venezuela han despertado un sentimiento especial de amor por el derecho que tenemos a existir, a vivir y a desarrollarnos de acuerdo con nuestro saber y entender como pueblo que se autodetermina", expresó el mandatario durante el acto de instalación.

La convocatoria congregó a más de 434 invitados que representan todo el espectro de los sectores estratégicos del país: 214 representantes del sector económico, 63 de la Asamblea Nacional, 48 del ámbito político, 18 del sector universitario, 18 cultores e intelectuales, 56 del sector social y 17 representantes del sector religioso.

El jefe de Estado enfatizó que el objetivo central del organismo es "articular todas las capacidades del Estado y de la sociedad para la defensa de la paz, la estabilidad política, social y económica, y la soberanía nacional". Maduro, quien presidirá el consejo, señaló: "Esta coyuntura tiene raíz en un intento imperial del Gobierno de Estados Unidos de apoderarse de nuestras riquezas, de generar un cambio de régimen, de imponer en el país un gobierno títere".

En un movimiento que refleja el amplio respaldo institucional a la iniciativa, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la instalación de este consejo presidencial. El órgano legislativo avaló la creación de esta instancia, que se erige como una pieza central en la estrategia del Ejecutivo para blindar al país en medio de un complejo panorama geopolítico.

El mandatario hizo un llamado a la unidad nacional: "El camino para nosotros es contener la amenaza, neutralizarla y derrotarla plenamente, y que triunfe la paz es la unión de todos los sectores de Venezuela por encima de distingos políticos, ideológicos, de colores, de cultura, de raza, de religiones. Unión nacional".

La unidad como respuesta

El analista político venezolano Ernesto Cazal dijo para Sputnik que el objetivo de esta iniciativa es "crear un espacio de diálogo y entendimiento con fines de cohesión nacional". En ese sentido, el analista argumenta que "la propuesta del presidente Maduro es justamente que ante las adversidades y ante las agresiones de Estados Unidos, en este contexto preciso, se debe llevar a cabo una línea de defensa integral en unión nacional".

"De hecho, me hace recordar a estos versos del Martín Fierro… que dice algo así como 'qué mejor unirnos, porque si no, nos ponen los de afuera'", ahondó.

Desde su perspectiva, los objetivos de "soberanía" y "paz" están dirigidos a una combinación de audiencias, pero con un fuerte acento en lo interno, buscando funcionar como un "catalizador" para el diálogo nacional.

El Consejo está integrado por vicepresidentes sectoriales, ministros, el alto mando militar y representantes de los poderes judicial y electoral, entre otros. A decir del analista, dicha iniciativa debe "crear como una especie de corretaje o de encadenamiento político, económico, cultural, simbólico" que lleve a "decisiones con respecto a una posición unificada nacional".

Sobre el desempeño que se espera de factores de oposición y del empresariado privado, Cazal es enfático: "Son importantes el empresariado nacional, que es muy diverso".

Para el analista, en el contexto actual "nadie tiene un papel secundario". La materialización de la cohesión nacional, objetivo central del consejo, según su análisis, depende de que estén "todos, dentro de las mismas políticas del Gobierno bolivariano".

Soberanía: ¿aislamiento o herramienta de negociación?

Uno de los pilares declarados es la "defensa de la soberanía". En la práctica, esto podría interpretarse como un mecanismo para aislarse de presiones externas, como las sanciones económicas, o como una herramienta para negociar desde una posición de fuerza unificada.

"No veo que este consejo sirva como una herramienta para negociar, como un mecanismo de aislamiento de presiones externas (…) sino que lo veo más bien como un canal que sirva de grupos a lo interno, desde el punto de vista político y económico, sobre todo".

Aclara que las negociaciones directas con actores internacionales, específicamente con Estados Unidos, probablemente ocurrirían en "otros espacios y con otros actores".

En ese sentido, Cazal estima que el plan "sería para fortalecer las inversiones y las alianzas comerciales con capitales extranjeros, obviamente desde las latitudes multipolares. Hablamos de China, India, Brasil, Rusia, Turquía". El Consejo, en su opinión, serviría para generar "acuerdos en común a lo interno", que provean "coherencia para la vitrina en términos de inversiones y de alianzas comerciales y económicas con el exterior".

Los obstáculos y los indicadores de éxito

Para el analista, la diversidad ideológica del empresariado nacional y la forma en la que se compone el panorama político opositor aparecen como retos internos para lograr la cohesión que se busca.

Externamente, el contexto de "agresiones" y la presencia de "factores más agresivos", en la política hacia Venezuela desde Estados Unidos, representan un escollo significativo.

Los indicadores concretos para medir el éxito de este nuevo organismo en el corto y mediano plazo, según se desprende del análisis de Cazal, no se encontrarán necesariamente en una mesa de negociación con Washington, sino en su capacidad para generar consensos internos tangibles.

La participación activa y continuada de los diversos sectores económicos privados, la concreción de alianzas comerciales con potencias multipolares y la percepción de una mayor estabilidad y unidad nacional serán las métricas que determinarán si este Consejo por la Soberanía y la Paz logra su misión de ser el catalizador de la cohesión que Venezuela demanda en tiempos de desafíos.