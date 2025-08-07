Colombia confirma que dio asilo diplomático a la abogada María Alejandra Díaz

07-08-25.-El Gobierno de Colombia confirmó este miércoles que dio asilo diplomático a la abogada María Alejandra Díaz, quien afirmó que el Ejecutivo venezolano «se ha negado» a otorgarle un salvoconducto para abandonar el país.«El 11 de enero de 2025, el Gobierno de Colombia concedió asilo diplomático a la ciudadana venezolana María Alejandra Díaz Marín, quien argumentó ser víctima de persecución por motivos políticos e ideológicos por parte del Estado venezolano», dijo la Cancillería del vecino país vecino en un comunicado.En ese sentido, precisaron que un día después de que se tomara la decisión, esta se notificó a la Cancillería de Venezuela. Además, se le solicitó a esta que «pudiese ser concedido el respectivo salvoconducto» para que la letrada pudiera trasladarse desde la Embajada en Caracas al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, además de recibir las «facilidades correspondientes para abordar un vuelo hacia territorio colombiano».No obstante, la diplomacia colombiana acotó que el Gobierno venezolano «ha manifestado que, para el caso de la señora Díaz Marín, no es necesaria la emisión de un salvoconducto, en tanto que no pesa sobre ella ninguna orden de captura ni proceso judicial abierto».«La señora María Alejandra Díaz Marín, bajo su propia responsabilidad, realizó declaraciones públicas sobre su condición de asilada el martes 5 de agosto en la red social X, incumpliendo las condiciones pactadas al momento de otorgar el asilo diplomático», mencionó.A pesar de esto, la Cancillería de Colombia señaló que su misión diplomática en Caracas «seguirá otorgándole» a María Alejandra Díaz «la debida protección y condiciones adecuadas de permanencia».«Colombia continuará promoviendo un diálogo franco y respetuoso con Venezuela, con miras a explorar alternativas para superar esta situación a la brevedad posible, siempre en observancia a las normas internacionales», finalizó el comunicado.