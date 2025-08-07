Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
(Caricatura)Los Destrazos por Marquitos: La Supremacía opositora.
Por:
Marcos Pedraza
|
Jueves, 07/08/2025 01:32 AM
|
Versión para imprimir
Credito: Marco Pedraza
Caracas, 7 de agosto de 2025.-
Esta nota ha sido leída aproximadamente
383
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
Gigante naviero Maersk pone fin a la ruta comercial directa de Estados Unnidos con la mayor economía de África
Por qué Camboya nominó a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz
Estados Unidos apoya a El Salvador en la eliminación de los límites al mandato presidencial
Y ahora está en venta
Estados Unidos confiscó superyate de $ 325 millones de Oligarca ruso Suleiman Kerimov
"Un millón de llamadas por hora": Israel confía en la nube de Microsoft para vigilancia exhaustiva de los palestinos
Reactivan aeropuerto José Alejandro Chirinos con ruta Caracas-Coro
Boicot del Partido Republicano
(VIDEO) Estalla la guerra interna vs Trump
Las maniobras nucleares y amenazas son parte de una estrategia de tensión mutua entre Moscú y Washington
(VIDEO) Rusia no va a ceder ante las amenazas exageradas de Trump. Putin sabe jugar sus cartas
Como parte del Plan Coporo
Mérida impulsa la producción acuícola con entrega de alevines de coporo
Se disparan precios del petróleo tras aranceles de EEUU a la India
De acuerdo con Información proporcionada por el New York Time
(VIDEO) Última Hora: Trump podría viajar la semana que viene para cerrar la paz con Putin, en persona
(Versión de 2025) Fin de la "Campaña Admirable" de Bolívar
Efemérides del 6 de agosto: Atómica de USA aniquila a 120 mil personas en Hiroshima (hace 80 años)
Trump impone un arancel adicional del 25 % a la India por la compra de petróleo ruso
Pueden llegar, sin problema, desde Europa a USA
(VIDEO) Rusia no necesita emplazar misiles en Venezuela
Panamá: Alianza Pueblo Unido por la Vida denunció un aumento de represión por parte del gobierno
Análisis detallado de los hechos clave
(VIDEO) Ataque terrible de Rusia en venganza: Trump en panico, Ucrania colapsa
Juan Carlos Monedero: Europa se rindió en todos sus frentes
Científicos japoneses logran eliminar el cromosoma extra del síndrome de Down con edición genética
Reprimen protesta en Argentina por veto a Ley de Emergencia en Discapacidad
Manifiestan que esto atenta contra los derechos humanos universales
Denuncian que colectivos atacaron a madres y familiares de presos políticos que hacían vigilia frente al TSJ
Elías Santana, informó poco antes de su fallecimiento que la cifra surgió de un sondeo nacional
La mitad de los condominios en Venezuela está en riesgo de colapso por morosidad
Un muerto y nueve heridos en gigantesco incendio forestal en Francia
Yaracuy: designan fiscal nacional para dirigir la investigación por el asesinato de Génesis Medina
El ministro de exteriores egipcio Badr Abdelatty califica de vergonzosa la respuesta de Occidente al sufrimiento en Gaza
Eurodiputados acusan a Israel de genocidio en Gaza
Italia aprueba proyecto de $15.500 millones para construir el puente colgante más largo del mundo que unirá Sicilia con el continente
China inaugurará un local de venta, mantenimiento y servicio de robots humanoides en Pekín
Santa Rosa, la pequeña isla en el Amazonas que desató un conflicto fronterizo entre Colombia y Perú
Equipo multidisciplinario impulsa proyecto de Modelado Tridimensional de Isla de Aves
Venezuela estima exportar a China 288 mil kilos de tajalí mirandino para finales del 2025
(VIDEO) China y Rusia realizan ejercicios navales en el Mar de Japón
(VIDEO) “La ciudad está fuera de control”: Trump amenaza con intervenir Washington D.C.
Diosdado Cabello: "Vamos a seguir reclamando por los venezolanos ante los atropellos de EEUU"
UNICEF informa que 28 niños son asesinados cada día en la Franja de Gaza
(VIDEO) Fiscal Tarek William Saab anunció condenas firmes contra el maltrato animal
Lluvias y chubascos aislados se prevén hoy miércoles en 13 estados del país
Petro acusa al Gobierno peruano de apropiarse de un territorio colombiano en la Amazonía
Gioconda Belli: "Nunca pensé que Daniel Ortega sería un peor tirano que Somoza"
EEUU acusó a la empresa electoral Smartmatic de sobornar a autoridades del CNE en 2019
Nueva política comercial de EEUU no afectaría al mercado venezolano: "Consumidor norteamericano sería el más perjudicado"
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
Venezuela estima exportar a China 288 mil kilos de tajalí mirandino para finales del 2025
Estados Unidos: Inmigración ordena detención contra tres venezolanos acusados de homicidio capital en Texas
Estados Unidos: Donald Trump insinúa nueva política para la mano de obra agrícola migrante
Maquillador venezolano que sobrevivió a la detención en el CECOT
Andry Hernández: "Tenemos que limpiar nuestro nombre"
“Nuestro norte es el sur”:
Las ligas de sóftbol prosperan en una ciudad brasileña, los cubanos que llegan superan el numero de venezolanos
Revise noticias similares en la sección:
Venezuela en el Exterior
Por qué Camboya nominó a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz
Y ahora está en venta
Estados Unidos confiscó superyate de $ 325 millones de Oligarca ruso Suleiman Kerimov
"Un millón de llamadas por hora": Israel confía en la nube de Microsoft para vigilancia exhaustiva de los palestinos
Reactivan aeropuerto José Alejandro Chirinos con ruta Caracas-Coro
Boicot del Partido Republicano
(VIDEO) Estalla la guerra interna vs Trump
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad
Un llamado al Fiscal y organizaciones de DDHH
Un Mundo sin Mordaza y familiares denuncian que Josnars Baduel es víctima de torturas y necesita atención urgente
Maduro llama a la oposición democrática "al diálogo y al trabajo mancomunado"
Presidente Maduro a la oposición: Vamos a gobernar el 85% de los territorios municipales para que respeten
Monedero: “El ciclo golpista se cierra en Venezuela”
Excarcelan al líder opositor por AD, Williams Dávila
Revise noticias similares en la sección:
Oposición