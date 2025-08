Estados Unidos: Donald Trump insinúa nueva política para la mano de obra agrícola migrante

Las autoridades están debatiendo cómo satisfacer la necesidad de mano de obra migrante de los agricultores sin que parezca que se ofrece una amnistía a los inmigrantes indocumentados.

5 de agosto de 2025.-El presidente Donald Trump anunció el martes que su administración publicará nuevas normas y regulaciones sobre la mano de obra agrícola migrante, ya que la necesidad del país de trabajadores y de los alimentos que estos producen choca con su promesa de deportar a los inmigrantes indocumentados, informó Politico.com.

Trump afirmó que su administración seguirá deportando a delincuentes, pero que quiere colaborar con los agricultores para encontrar una solución para sus trabajadores, a menudo inmigrantes que han vivido en el país sin documentos durante décadas y que pagan impuestos.

Sugirió que la Casa Blanca estaba trabajando en un programa de retorno temporal para algunos trabajadores, que les obligaría a salir de Estados Unidos y reingresar legalmente, una idea que enfrenta una fuerte oposición entre los defensores de la inmigración, quienes consideran las excepciones para una industria específica como una pendiente resbaladiza. "En algunos casos, los enviamos de regreso a su país con un pase legal… Los enviamos de regreso, y luego se educan, aprenden, entran, entran legalmente. Tenemos mucho de eso en marcha, pero estamos cuidando a nuestros agricultores", dijo Trump en una entrevista con CNBC. "No podemos permitir que nuestros agricultores se queden sin nadie".

El debate político ha agitado a la Casa Blanca durante meses, mientras los asesores del presidente sopesan ideas de toda la administración. Los funcionarios debaten cómo satisfacer la necesidad de mano de obra migrante de los agricultores sin que parezca que se ofrece una amnistía a los inmigrantes indocumentados.

Los funcionarios de la administración también han discutido la ampliación del acceso al programa H-2A para las industrias agrícolas no estacionales, como la lechera, un tema que ha contado con el apoyo republicano desde hace tiempo, pero que no alcanzaría para reemplazar a los aproximadamente 320,000 trabajadores agrícolas indocumentados que ya se encuentran en Estados Unidos. Y cualquier programa de retorno temporal, o medidas que proporcionen a estos trabajadores una vía para obtener un estatus legal, será criticado por los defensores de la inmigración, que consideran estas excepciones como una forma de amnistía.

Trump, quien se ha mostrado comprensivo tanto con los agricultores como con los halcones antiinmigratorios, declaró el martes que los trabajadores agrícolas no son fáciles de reemplazar, un argumento que contradice el argumento de los críticos de que los trabajadores nativos podrían ocupar esos puestos. El presidente afirmó que "la gente que vive en zonas urbanas marginales" no hará el trabajo.

"Lo han intentado. Nosotros lo hemos intentado, todos lo hemos intentado. No lo hacen. Esta gente lo hace de forma natural. Naturalmente", declaró Trump. "El otro día le pregunté a un agricultor: '¿Qué pasa si se lastiman la espalda?'. Me respondió: 'No se lastiman la espalda, señor, porque si se lastiman, se mueren'. Le dije: 'Qué interesante'. En muchos sentidos, son personas muy, muy especiales".

Trump no reveló quién le dijo esto.