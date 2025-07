Joven innovador nigeriano ilumina comunidades con energía solar reciclada

10 de julio de 2025.-Celebración por la inauguración de una estación de carga de colores brillantes hecha con baldosas de plástico reciclado. Los proyectos del joven innovador nigeriano Stanley Anigbogu aportan soluciones vibrantes a comunidades desatendidas. Imagen: Iluminado

ABUJA (Por Promise Eze / IPS) Cuando Stanley Anigbogu escuchó su nombre anunciado como la Persona Joven del Año 2025 de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) en Londres, a principios de marzo, no podía creerlo. No esperaba ganar, especialmente entre un grupo de brillantes nominados de todo el mundo.

Este innovador energético nigeriano de 25 años fue reconocido por transformar residuos en soluciones solares que brindan energía limpia a más de 10 000 personas refugiadas en África.

Anigbogu es cofundador de LightEd, una empresa que convierte desechos plásticos en estaciones de carga solares. Estas estaciones proveen electricidad a comunidades con poco o ningún acceso a la red.

La compañía trabaja en zonas de difícil acceso y presta servicios en distintas partes de Nigeria, incluyendo millas de personas desplazadas.

"No esperaba para nada ganar el premio", continuó. "Cuando dijeron mi nombre, me sorprendí. Me tomó un momento creerlo. Estaba realmente agradecido porque fue un logro increíble", añadió, el "representar a África, ser el mejor del continente entre 56 países".

El joven dijo que "sabía que el trabajo que hacemos es importante, pero las demás personas finalistas también estaban haciendo cosas asombrosas. Me sentí agradecido de que nuestro trabajo recibiera atención porque eso le da un nivel diferente de reconocimiento. Es un logro muy grande".

Para Anigbogu, el premio no es solo un logro personal. Lo considera un motivo de orgullo para Nigeria y para la juventud de todo el continente.

"Este premio me da esperanza", afirmó, "demuestra que la gente ve nuestro trabajo y que importa".

Stanley Anigbogu fue premiado como Persona Joven del Año 2025 de la Commonwealth, la mancomunidad que aglutina 56 países y territorios. Imagen: Iluminado

Los Premios Juveniles a la Excelencia en el Trabajo para el Desarrollo, conocidos como Premios de la Juventud de la Commonwealth, son un proyecto emblemático de la Secretaría de la Commonwealth, que apoya el desarrollo juvenil desde hace más de 50 años.

El jefe de Desarrollo de Políticas Sociales de la Secretaría, Layne Robinson, destacó la importancia de visibilizar el trabajo de líderes jóvenes como Anigbogu y de empoderarlos para que logren más.

"Estos premios nos permiten conocer más sobre el trabajo que están haciendo personas jóvenes en toda la Commonwealth y nos dan la oportunidad de apoyarlas de manera concreta. Al amplificar su labor, los premios ayudan a que se conviertan en referentes para otras personas y contribuyan a formar la próxima generación de líderes", dijo.

En su enfoque de convertir residuos en energía, el proyecto de Stanley Anigbogu ha reutilizado más de 5 toneladas de desechos plásticos. Reducir el daño al medioambiente es un eje central de sus innovaciones. Imagen: Iluminado

Comunidades de Iluminar

Anigbogu creció en Onitsha, una ciudad bulliciosa en el sureste de Nigeria. Como muchas familias en el país, la suya no tenía electricidad confiable. Los cortes de energía eran frecuentes. A veces, tenían luz solo unas pocas horas por semana. A menudo, tenía que estudiar con velas o lámparas de quesosén.

Estas dificultades despertaron su curiosidad por entender cómo funcionaba la electricidad.

Se interesó en encontrar soluciones a los problemas que lo rodeaban. A los 15 años, empezó a construir pequeños inventos.

Creó robots y cohetes con chatarra y componentes electrónicos usados. Fabricó herramientas simples para ayudar en su casa e incluso fundó un club de ciencias en la escuela.