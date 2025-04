Resumen de los actos fúnebres de el papa Francisco‚ sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor

El papa Francisco fue sepultado el sábado tras una misa en la Plaza de San Pedro a la que asistieron presidentes, reyes y al menos 250.000 personas.

El líder de la Iglesia Católica falleció el lunes a los 88 años tras sufrir un derrame cerebral.

Lo que hay que saber:

¿Dónde será sepultado el papa?: Francisco será sepultado en una ceremonia privada el sábado en la Basílica de Santa María la Mayor. La tumba es preparada detrás de una barrera de madera dentro de la basílica, la cuál él mismo eligió para estar cerca de la imagen de la Virgen María que veneraba y ante la que solía rezar.

¿Por qué no en el Vaticano?: Francisco había expresado su deseo de no ser enterrado ni en la Basílica de San Pedro ni en sus grutas. La elección refleja su veneración por la imagen de la Virgen María que se encuentra allí, la "Salus Populi Romani" ("Salvación del pueblo de Roma").

¿Quiénes asistieron al funeral?: Líderes globales, incluidos el presidente estadounidense Donald Trump y el ucraniano Volodymyr Zelenskyy asistieron a la misa del funeral en la Plaza de San Pedro. Otros asistentes fueron el príncipe Guillermo de Inglaterra y el primer ministro británico Keir Starmer.

9:37 a. m. GMT-4

Los cardenales realizan el ritual del entierro del papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma

La ceremonia fue privada y sólo asistieron los principales cardenales y algunas personas cercanas al papa.

El jefe de la casa papal, Monseñor Leonardo Sapienza, coloca un sello en el ataúd que contiene el cuerpo del difunto papa Francisco durante la ceremonia de entierro en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, el sábado 26 de abril de 2025. (Vatican Media vía AP)

9:34 a. m. GMT-4

Miles de jóvenes católicos dan un tono alentador a un funeral sombrío

BY VANESSA GERA

Un devoto ondea una bandera con el rostro de Carlo Acutis, el niño italiano de 15 años que murió de leucemia en 2006 y fue beatificado en 2020, en el funeral del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Photo/Emilio Morenatti)

Jóvenes de todo el mundo habían llegado a Roma con la esperanza de celebrar este fin de semana la canonización de Carlo Acutis, el primer santo millennial del Año Santo Vaticano. Al final, se despidieron del papa Francisco.

Un asistente comentó que Francisco "siempre decía que hay que alegrarse de la vida, vivir la vida de forma similar". Incluso quienes se sintieron decepcionados por la suspensión de la canonización se alegraron de poder celebrar a Francisco, amado por muchos por su humildad y preocupación por los pobres.

9:13 a. m. GMT-4

FOTOS: Católicos alrededor del mundo honran al papa Francisco el día de su funeral

Fieles asisten a una misa en honor del papa Francisco en la iglesia católica de Goma, en la República Democrática del Congo, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Moses Sawasawa)

Una imagen del papa Francisco es proyectada en una pantalla en las afueras de la Catedral de Buenos Aires, el sábado 26 de abril de 2025 mientras se realizaba su funeral en el Vaticano. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Sacerdotes siguen la transmisión en vivo del funeral del papa Francisco en el Vaticano, en el Convento de San Salvador en Jerusalén, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Mahmoud Illean)

Católicos siguen en vivo el funeral del papa Francisco desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, en la Iglesia del Santuario de Nuestra Señora de la Salud en Hyderabad, India, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Mahesh Kumar A.)

Joylyn Santo Domingo, un asesora del Ministerio de la Juventud, ofrece un testimonio sobre la visita del papa Francisco a Filipinas en 2015 en el marco del funeral del pontífice en la Iglesia del Sagrado Corazón en Ciudad Quezon, Filipinas, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Gerard Carreon)

Fieles asisten a una misa en honor al papa Francisco en la Iglesia Catórica de Goma, en la República Democrática del Congo, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Moses Sawasawa)

Devotos asisten a una misa en honor al papa Francisco en Dili, Timor del Este, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Firdia Lisnawati)

8:34 a. m. GMT-4

Argentinos comienzan a llegar a misa en honor al papa en Buenos Aires

BY ALMUDENA CALATRAVA

Una vendedora callejera acomoda pósters del papa Francisco fuera de la catedral de Buenos Aires, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Cientos de personas comienzan a reunirse frente a la Catedral de Buenos Aires a la espera de que comience la misa en homenaje a Francisco.

Varias pantallas instaladas en sus cercanías permitirán a los fieles presenciar la homilía. Desde algunos parlantes se escucha la voz del fallecido papa en distintos pasajes de su vida religiosa.

"Estamos acá para agradecer la vida de Francisco y pedir por él. Y hacer el compromiso de construir esa iglesia donde los pobres están en el centro del evangelio y donde techo, tierra y trabajo son los tres derechos sagrados", dijo Lucas Pedró.

Siendo arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio abogó por los excluidos y mantuvo aceitados lazos con organizaciones populares.

8:25 a. m. GMT-4

Decenas de miles asisten a misa por Francisco en Timor Oriental

BY NINIEK KARMINI

Los devotos asisten a una Misa por el difunto Papa Francisco en Dili, Timor Oriental, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Firdia Lisnawati)

Decenas de miles de fieles asistieron a la misa por Francisco en un parque costero cerca de Dili, la capital de Timor Oriental. Francisco realizó una histórica visita al país del sudeste asiático, mayoritariamente católico, en septiembre de 2024, atrayendo a más de 600.000 personas al evento principal.

Tras recibir su féretro, una migrante dice que Francisco comprendió su difícil situación

Una de las migrantes que recibió el féretro del papa en el lugar donde será sepultado, dijo que Francisco comprendía las dificultades que enfrentan quienes abandonan sus países de origen.

Annamaria Martínez, de Venezuela, comentó que "Francisco siempre veía lo mejor de cada persona". Incluso comenzó a llorar al decir que era "único".

La mujer de 53 años expresó su deseo de que la buena labor de Francisco continúe. Ella se encontraba entre las 40 personas migrantes, prisioneras, personas sin hogar y transgénero organizadas por las organizaciones benéficas Sant’Egidio y Cáritas para recibir el féretro del Papa y destacar su preocupación por los marginados.

Argentinos recuerdan a Francisco antes de misa en su homenaje

BY ALMUDENA CALATRAVA

Griselda Moreira pays tribute to the late Pope Francis outside the Cathedral in Buenos Aires, Argentina, Saturday, April 26, 2025, as his funeral takes place in Rome. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Cuando apenas había amanecido en Buenos Aires, el ama de casa Griselda Moreira, de 60 años, se dirigió a las escalinatas de la Catedral Metropolitana para dejar una foto enmarcada del papa junto a velas y mensajes escritos en papel que otros fieles han depositado en los últimos días.

"Hoy estoy triste y a la vez feliz. Era un papa muy humilde, mucho daba para los pobres y ahora va a ser un santo", dijo la mujer a The Associated Press.

Moreira, que tiene pensado asistir a una misa en la catedral en homenaje a Francisco, recordó cuando el entonces arzobispo de Buenos Aires daba sus homilías en ese templo.

"Cuando me encontraba a Jorge (Bergoglio) saludaba, era muy humilde", afirmó.

El féretro de Francisco se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor

BY COLLEEN BARRY

El ataúd del papa Francisco llega a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma el sábado 26 de abril de 2025.(AP Foto/Francisco Seco)

El féretro del papa Francisco fue recibido por obispos y cardenales en la Basílica de Santa María la Mayor, donde será enterrado en una ceremonia privada el sábado por la tarde.

Los portadores del féretro se detuvieron ante el ícono de la Virgen que Francisco veneró en su último saludo y cuatro niños depositaron rosas blancas en el altar de la capilla.

Los portadores continuaron con el féretro hacia el nicho donde Francisco será enterrado bajo una sencilla lápida con su nombre en latín. Las imágenes de los medios del Vaticano volvieron al ícono y luego al exterior de la basílica para permitir que el entierro se lleve a cabo en privado.

ÚLTIMA HORA: El ataúd del papa es llevado a la Basílica de Santa María la Mayor, escoltado por guardias suizos.

Francisco será enterrado en una ceremonia privada el sábado por la tarde

BY COLLEEN BARRY

El féretro del papa Francisco llegó a la Basílica de Santa María la Mayor, donde será enterrado en una ceremonia privada el sábado por la tarde.

Fue recibido por unos 40 migrantes, presos, personas sin hogar y personas transgénero, cada uno con una rosa blanca. Su presencia fue un símbolo de la preocupación del pontífice por los marginados.

Francisco es el primer papa enterrado fuera del Vaticano en 100 años.

Lugar de sepultura de Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor

BY COLLEEN BARRY

El ataúd del papa Francisco llega a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Luca Bruno)

En consonancia con la dedicación de Francisco a los marginados, el Vaticano anunció que un grupo de personas pobres y necesitadas recibirá el féretro del papa para rendirle homenaje cuando llegue a la Basílica de Santa María la Mayor para su entierro.

La iglesia ya se ha convertido en un punto de peregrinación. La tumba ha sido preparada tras una barrera de madera dentro de la basílica que Francisco eligió para estar cerca de un icono de la Virgen, a quien veneraba y ante quien rezaba con frecuencia.

El entierro se realizará en privado, según informó el Vaticano. Las fotos publicadas por el Vaticano el viernes muestran la lápida de mármol apoyada contra el suelo, con el sencillo grabado en latín que pidió en su último testamento: "Franciscus" (Francisco).

ÚLTIMA HORA: el ataúd de Francisco llega a la Basílica de Santa María la Mayor

Más gente acude a Roma para ver la caravana fúnebre

BY COLLEEN BARRY

El féretro del papa Francisco sale de la Plaza de San Pedro camino a Santa María la Mayor donde será enterrado, en el Vaticano, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

La caravana que lleva el féretro del papa continúa por el centro histórico de Roma, donde la multitud se ha intensificado. La gente se encuentra en las escaleras de la Tumba del Soldado Desconocido para vislumbrar el féretro papal. Continúa su recorrido pasando por el antiguo Foro Romano y el Coliseo, entre aplausos y gritos de "¡El papa!".

6:46 a. m. GMT-4

La caravana con el féretro de Francisco recorre Roma

Los fieles se reúnen para seguir el funeral del papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Luca Bruno)

La multitud aplaudía y gritaba "¡Papa Francisco!" conforme la caravana, que avanzaba lentamente por Roma, trasladaba el féretro del papa hasta su lugar de descanso final en la Basílica de Santa María la Mayor.

El ataúd era visible desde un papamóvil modificado. Se oyeron más aplausos y sonaron las campanas de la iglesia cuando el vehículo salió de un túnel y cruzó el río Tíber.

El papamóvil estaba flanqueado por policías en motocicleta.

6:39 a. m. GMT-4

El féretro de Francisco es llevado en un papamóvil a donde será sepultado

El ataúd es transportado en la parte trasera de un papamóvil modificado para que los fieles que esperan en las calles puedan verlo.

El recorrido de 6 kilómetros (3,5 millas) cruza el río Tíber y pasa por la Tumba del Soldado Desconocido, el antiguo Foro Romano y el Coliseo, antes de llegar a la Basílica de Santa María la Mayor.

El féretro será recibido por unos 40 migrantes, presos, personas sin hogar y personas transgénero, lo que refleja la preocupación del pontífice por las personas marginadas.

6:33 a. m. GMT-4

ÚLTIMA HORA: El ataúd del papa Francisco sale del Vaticano rumbo a la Basílica de Santa María la Mayor

6:20 a. m. GMT-4

ÚLTIMA HORA: el Vaticano dice que la cifra actualizada de asistentes al funeral del papa Francisco es de 250.000 personas

Vista de la Plaza de San Pedro del Vaticano durante el funeral del papa Francisco, el 26 de abril de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

La multitud aplaudió mientras los portadores del ataúd, con guantes blancos, levantaban el féretro del papa para llevarlo de vuelta a la basílica. Desde allí será trasladado al papamóvil para cruzar Roma hasta el lugar de sepultura de Francisco en la Basílica Santa María la Mayor.

6:10 a. m. GMT-4

BY COLLEEN BARRY

El decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, bendice el ataúd durante el funeral del papa Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Durante la misa funeral del papa Francisco se cantó una letanía de santos, un canto meditativo que forma parte de los ritos tradicionales.

A continuación, patriarcas y sacerdotes cantaron en griego una bendición de las iglesias católicas de rito oriental. Las páginas del Nuevo Testamento colocadas sobre el ataúd ondeaban al viento mientras el cardenal Giovanni Battista Re bendecía el féretro con incienso y agua bendita.

5:49 a. m. GMT-4

¿Por qué el Papa Francisco cambió los ritos funerarios?

BY NICOLE WINFIELD

El arzobispo Diego Giovanni Ravelli (arrodillado a la derecha), en un momento del funeral del papa Francisco, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 26 de abril de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Si bien los papas suelen modificar las normas que regulan el cónclave que elige a su sucesor, no se había llevado a cabo una revisión de los ritos funerarios papales desde el año 2000.

Los cambios se hicieron necesarios después de que Francisco expresó su propia voluntad y tras el fallecimiento del papa emérito Benedicto XVI el 31 de diciembre de 2022. Para Benedicto el Vaticano tuvo que gestionar la novedad de un funeral para el primer papa emérito en 600 años.

Unos meses después, Francisco reveló que estaba trabajando con el maestro de ceremonias litúrgicas del Vaticano, el arzobispo Diego Ravelli, para revisar por completo el libro de ritos y simplificarlo.

Al explicar las reformas, Ravelli afirmó que los cambios buscaban "enfatizar aún más que el funeral del pontífice romano es el de un pastor y discípulo de Cristo y no el de un hombre poderoso de este mundo".

5:11 a. m. GMT-4

Cardenal Giovanni Battista Re sobre el papa: "trabajó siempre a favor de los pobres"

Una vista del funeral del papa Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El cardenal italiano Giovanni Battista Re hizo una semblanza del papa Francisco durante la misa de su funeral.

Recordó que "a pesar de su frágil final, se entregó hasta el último día" y que "siempre conservó su forma de vida pastoral".

Sostuvo que Francisco "tuvo un contacto directo con la gente" y "su corazón abierto para los marginados".

4:52 a. m. GMT-4

ÚLTIMA HORA: El papa Francisco es recordado como un papa entre el pueblo en su misa funeral

Vista de la Plaza de San Pedro durante el funeral del papa Francisco en el Vaticano, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

4:47 a. m. GMT-4

El Vaticano informa que 200.000 personas asisten a la misa funeral del papa Francisco

BY COLLEEN BARRY

El breve comunicado no especificó si es sólo en la Plaza de San Pedro. Los dolientes se formaron a lo largo de la Via della Conciliazione, que conduce al Vaticano, y siguieron la misa en pantallas gigantes en plazas públicas de Roma, incluido el exterior de la Basílica de Santa María la Mayor, donde será enterrado Francisco.

4:42 a. m. GMT-4

FOTOS: Trump, el príncipe Guillermo, Zelenskyy, Milei y otros líderes asisten al funeral del papa

BY ASSOCIATED PRESS

El presidente Donald Trump, a la izquierda, y la primera dama Melania Trump llegan al funeral del papa Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El príncipe Guillermo de Inglaterra, al centro, llega a la Plaza de San Pedro para el funeral del papa Francisco, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, segundo desde la izquierda, y la primera dama Janja Lula da Silva llegan a la Plaza de San Pedro para el funeral del papa Francisco, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

Javier Milei, llega a la Plaza de San Pedro junto a su hermana Karina‚ para el funeral del papa Francisco en el Vaticano el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El presidente francés Emmanuel Macron, centro-izquierda, habla con el mandatario ucraniano Volodymr Zelenskyy, centro-derecha, tras su llegada al funeral del papa Francisco en la Plaza de San Pedro, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Markus Schreiber)

4:37 a. m. GMT-4

Trump y Zelenskyy se reúnen antes del funeral

BY DARLENE SUPERVILLE

Esto según la oficina de prensa de Zelenskyy. La Casa Blanca no hizo comentarios de inmediato.

Poco después de llegar a Roma el viernes, Trump anunció en redes sociales que Ucrania y Rusia deberían reunirse para mantener "conversaciones de alto nivel" sobre el fin de la guerra de tres años provocada por la invasión rusa.

Su enviado, Steve Witkoff, se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, el mismo viernes y Trump afirmó que ambas partes estaban "muy cerca de llegar a un acuerdo".

4:33 a. m. GMT-4

La misa funeral del papa Francisco comienza en una abarrotada Plaza de San Pedro

BY COLLEEN BARRY

Fieles se congregan en la Plaza de San Pedro para el funeral del papa Francisco en el Vaticano, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini)

Decenas de miles de personas acuden al funeral que el propio Francisco coreografió al revisar y simplificar los ritos y rituales del Vaticano el año pasado.

4:21 a. m. GMT-4

Portadores del féretro cargan el sencillo ataúd de madera del papa Francisco

BY COLLEEN BARRY

El féretro del papa Francisco es llevado a la Plaza de San Pedro para su funeral, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Fhoto/Gregorio Borgia)

Llevan el féretro, adornado únicamente con un crucifijo y el escudo de armas de Francisco, por la nave central de la Basílica de San Pedro hasta la plaza al inicio de su funeral. Cardenales con túnicas rojas alinean el camino y los siguen.

4:20 a. m. GMT-4

Cardenales flanquean el féretro del papa

El féretro del papa Francisco es colocado en la Plaza de San Pedro para su funeral, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini)

Cardenales, ataviados con suntuosas túnicas rojas, formaron una doble fila en la Basílica de San Pedro, flanqueando el féretro mientras era llevado a la plaza para la misa del funeral.

Los portadores del féretro alzaron el féretro entre aplausos de la plaza.

4:16 a. m. GMT-4

Trump ocupa su asiento para el funeral de Francisco

BY THE ASSOCIATED PRESS

Donald Trump y la primera dama Melania Trump, al centro, llegan a la Plaza de San Pedro para el funeral del papa Francisco, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini)

Trump y su esposa, Melania, son escoltados fuera de la Basílica de San Pedro a sus asientos para el servicio. Posteriormente, lo siguió el presidente ucraniano Zelenskyy, quien fue recibido con una ovación del público.

4:12 a. m.

Fotografías gigantes de Carlo Acutis en la Plaza de San Pedro

BY NICOLE WINFIELD

ARCHIVO - El cuerpo de Carlo Acutis, un adolescente italiano que murió en 2006 de leucemia, yace en su tumba en Asís, Italia, el sábado 1 de marzo de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia, Archivo)

Se suponía que Acutis sería canonizado el domingo como el primer santo millennial de la Iglesia Católica.

El Vaticano suspendió la ceremonia tras la muerte del papa Francisco, pero muchas personas que habían planeado estar en Roma para la canonización acudieron de todos modos para asistir al funeral. Los locutores pidieron que se arriaran todas las banderas y pancartas al comenzar el funeral.

4:10 a. m. GMT-4

Las campanas suenan para anunciar el inicio de la procesión.

Clérigos toman su asiento para el funeral del papa Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Markus Schreiber)

El féretro de Francisco será trasladado desde la Basílica de San Pedro hasta el altar de la plaza.

Se pidió a los fieles que se abstengan de ondear banderas o pancartas durante la procesión.

3:59 a. m. GMT-4

Los fieles son guiados en el rezo del rosario mientras los dignatarios toman asiento

El presidente de Argentina, Javier Milei, a la izquierda, llega al funeral del papa Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

Líderes mundiales y la realeza se sientan a la derecha del altar mayor. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente argentino, Javier Milei, ya se han dirigido a sus asientos. Los líderes argentino e italiano ocupan un lugar destacado en el orden de asientos.

3:41 a. m. GMT-4

Trump llega al Vaticano para el funeral del papa Francisco

BY DARLENE SUPERVILLE

El presidente estadounidense Donald Trump llegó al Vaticano para el funeral del papa Francisco, con quien se enfrentó por inmigración, clima y otros temas.

Trump es uno de los más de 50 jefes de Estado y dignatarios que participarán en la ceremonia.

El mandatario llegó con su esposa Melania para rendir homenaje a Francisco.

Trump dijo a periodistas el viernes, mientras volaba a Roma, que iba al funeral "por respeto" al pontífice, que falleció el lunes.

3:31 a. m. GMT-4

El ataúd de Francisco será llevado al lugar del entierro en un papamóvil usado en Filipinas en 2015

ARCHIVO - El papa Francisco saluda a los fieles desde su papamóvil en su camino a un "Encuentro con Familias" en Manila, Filipinas, el 16 de enero de 2015. (AP Foto/Bullit Marquez, Archivo)

El papa Francisco dará un paseo más entre los fieles en uno de sus queridos papamóviles.

Para la procesión del entierro el sábado, el ataúd de Francisco será colocado en la parte trasera de un papamóvil que se usó durante su viaje a Filipinas en 2015, dijo el Vaticano.

El vehículo ha sido modificado para que el ataúd sea visible para los dolientes a lo largo de la ruta de casi 4 kilómetros (2,5 millas) desde la Basílica de San Pedro hasta su lugar de entierro, en la Basílica de Santa María la Mayor, fuera del Vaticano.

El Papa, quien murió el lunes después de sufrir un derrame cerebral, disfrutó entre las multitudes de fieles, ya sea en la Plaza de San Pedro o en uno de sus muchos viajes al extranjero.

Su última visita fue el Domingo de Pascua, cuando recorrió la Plaza de San Pedro para deleite de los fieles que habían seguido su hospitalización de cinco semanas por neumonía y su recuperación en el Vaticano.

3:26 a. m. GMT-4

Un grupo parroquial de Calabria acampó toda la noche buscando un buen sitio

BY COLLEEN BARRY

Los 13 pasaron la noche en una plaza cercana. Ya tenían previsto venir a Roma para la canonización del primer santo millenial, Carlo Acutis, prevista para el domingo y que se suspendió por la muerte de Francisco.

"El Señor lo quiso así, así que vinimos de todos modos", dijo Sandra De Felice, de Anoia, en la región de Calabria. "Para mí, esto es una señal de que debemos ser verdaderamente humildes y caritativos. De lo contrario, no somos nada".

3:20 a. m. GMT-4

Cierre y sellado del ataúd de Francisco

BY COLLEEN BARRY

El cardenal Kevin Farrell, en su rol de camarlengo que dirige la Santa Sede después de la muerte de un papa y la elección de otro, encabeza el cierre y sellado del ataúd de Francisco.

Una tela blanca se colocó sobre la cara del papa y una bolsa con monedas acuñadas durante su papado se introdujo dentro del ataúd, junto con un relato escrito de una página acerca de su papado.

Ese documento es conocido en italiano como "rogito", una palabra que indica un acto oficial. Es leído en voz alta por el maestro de ceremonias litúrgicas y luego enrollado y deslizado dentro de un tubo cilíndrico que se coloca dentro del ataúd. Otra copia se conserva en los archivos del Vaticano.

Se trata de un resumen de su historia de vida, desde su juventud en Argentina como hijo de unos padres de ascendencia italiana hasta los momentos clave de su sacerdocio, como su paso como arzobispo y cardenal en Buenos Aires y luego su ascenso a papa. Destaca su "defensa de los inocentes", sus encíclicas y sus enfermedades.

El cuerpo del papa Francisco es trasladado en un ataúd abierto por la plaza de San Pedro hacia la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 23 de abril de 2025. (Vatican Media vía AP)

3:17 a. m. GMT-4

El presidente ucraniano llega a Roma para el funeral del papa

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, llegó a Roma el sábado para asistir al funeral del papa Francisco.

Su oficina de prensa confirmó su llegada. La presencia de Zelenskyy se puso en duda tras un reciente ataque con misiles en su país.

3:04 a. m. GMT-4

Previo al funeral, los fieles recuerdan con emoción al papa

BY COLLEEN BARRY

Fieles se reúnen afuera de la Basílica de San Pedro para el funeral del papa Francisco en el Vaticano, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini)

Los fieles a lo largo de la Via della Conciliazione que esperaban participar en el funeral del papa Francisco en la Plaza de San Pedro lo recordaron con emotividad.

Miguel Vaca, un peregrino de Perú, hizo fila a las 7 a.m. para conseguir un lugar para el funeral de las 10 a.m. "Era un Papa muy carismático, muy humano, muy amable, sobre todo muy humano", dijo.

El italiano Pasquale Vezza se dirigió a la plaza con su familia. Dijo que el Papa "era un poco como el abuelo de todos" y ahora, añadió, "lo extrañaremos mucho como persona, como Papa".

2:57 a. m. GMT-4

Dolientes buscan lugar en la Plaza de San Pedro para el funeral del papa

La gente se reúne para el funeral del papa Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Andreea Alexandru)

El sábado, los dolientes se congregaron para conseguir un lugar en el espacio de pie cerca de la parte trasera de la plaza, alrededor del antiguo obelisco, detrás de los asientos VIP.

El área a la izquierda del altar mayor, subiendo las escaleras de la basílica, está reservada para los celebrantes y la jerarquía católica, mientras que los líderes mundiales y la realeza se sentarán a la derecha.

Muchos corrieron hacia la plaza cuando se abrieron las barricadas. Algunos portaban pancartas conmemorativas del Año Santo Jubilar que Francisco inauguró en diciembre y que continuará a pesar de su fallecimiento el lunes a causa de un derrame cerebral.