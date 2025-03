Llegan 175 venezolanos deportados de EEUU a través del Plan Vuelta a la Patria

Llega vuelo con 175 migrantes venezolanos repatriados a Maiquetía

30 de marzo de 2025.- Este domingo llegó al aeropuerto Internacional de Maiquetía un nuevo vuelo con 175 migrantes venezolanos repatriados, esta vez por medio de un avión de bandera estadounidense.



A las 2:10 de la tarde, el vuelo EAL8252 de Eastern Airlines aterrizó en La Guaira procedente de Brownsville, Texas. A bordo llegaron 164 hombres y 11 mujeres.



El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que esta vez se ha modificado el desembarque de estos ciudadanos y ahora será a través de uno de los puentes de embarque y desembarque (Jet Bridge) de la terminal aérea.



Asimismo, informó que en este grupo de nuevos repatriados no se han identificado un miembro de la banda del Tren de Aragua, tal como lo ha afirmado el Gobierno de Estados Unidos.



Sin embargo, reveló que hay un sujeto solicitado por las autoridades venezolanas, perteneciente a una banda delictiva del estado Trujillo, llamada la "banda del cagón".



El ministro criticó el “desorden” en la logística de vuelos por parte del Gobierno estadounidense, ya que se había informado previamente que en este vuelo llegarían 229 ciudadanos venezolanos y llegaron 175. No solo eso, no se cumplió con la hora pautada a las 9:00 am.



“Nosotros nos tomamos muy en serio esto”, dijo Cabello luego de recordar que estos ciudadanos serán atendidos uno a uno y sometidos a un protocolo.



De no tener antecedentes o algún expediente pendiente, serán trasladados a sus hogares para encontrarse con sus familias.