Movimiento Codepink: Uso de ley para deportar a venezolanos es un ataque ilegal

Movimiento Codepink

21 de marzo de 2025.- El movimiento feminista estadounidense Codepink a través de un comunicado señaló que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración que dirige Donald Trump para deportar a los venezolanos es un ataque ilegal, racista y por motivos políticos contra los derechos humanos.



La misiva fue difundida por el viceministro de América Latina, Rander Peña, mediante el canal Telegram, donde Codepink destacó: “Trump ha abierto la puerta a las expulsiones masivas de venezolanos, personas que huyeron de una crisis que Estados Unidos ayudó a crear a través de brutales sanciones económicas”.



Autoridades del movimiento de EE. UU. señalan que el mandatario ha deportado a 234 venezolanos, a pesar de la orden del juez federal que bloquea esta acción, “clasificándolos como nacionales enemigos, los venezolanos de tan solo 14 años corren el riesgo de ser declarados terroristas sin pruebas, sin juicio y sin protección legal”.



Codepink: Venezuela tiene derecho examinar a personas expulsadas



Asimismo, Codepink destacó que la crueldad de la administración Trump continuó con la firma de un acuerdo de seis millones de dólares con el gobierno autoritario de El Salvador para encarcelar a los migrantes venezolanos deportados durante al menos un año sin el debido procedimiento. “Están siendo enviados a un sistema penitenciario conocido por los abusos de los derechos humanos y más de 300 muertes reportadas”, citó el comunicado.



Afirman que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tiene todo el derecho de examinar cuidadosamente a las personas que son expulsadas por las autoridades de EE. UU. especialmente dadas las motivaciones políticas detrás de estas deportaciones cuenta con una larga historia de apoyo a actores violentos para incitar disturbios en el país suramericano.



Aquí, el comunicado íntegro:



Comunicado Codepink



El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración Trump para deportar a venezolanos es un ataque ilegal, racista y por motivos políticos contra los derechos humanos. Al invocar una ley en tiempos de guerra utilizada por última vez para internar a los japoneses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, Trump ha abierto la puerta a las expulsiones masivas de venezolanos, personas que huyeron de una crisis que Estados Unidos ayudó a crear a través de brutales sanciones económicas.



Trump ya ha deportado a 234 venezolanos, a pesar de la orden del juez federal bloquea esta acción.



Al utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a cualquier venezolano en los Estados Unidos clasificándolos como «nacionales enemigos», los venezolanos de tan solo 14 años corren el riesgo de ser declarados «terroristas» sin pruebas, sin juicio y sin protección legal. Esto no es política de inmigración, esto es deshumanización y secuestro.



Pero la crueldad no se detiene ahí. La administración Trump ha firmado un acuerdo de 6 millones de dólares con el gobierno autoritario de El Salvador para encarcelar a los venezolanos deportados durante al menos un año sin el debido proceso, las pruebas o el juicio. Los migrantes que están siendo deportados no han sido condenados por ningún delito, pero bajo las políticas de encarcelamiento masivo del régimen de Bukele, están siendo enviados a un sistema penitenciario conocido por los abusos de los derechos humanos y más de 300 muertes reportadas.



Esta política no hace que los Estados Unidos sean más seguros. Es una operación racista, xenófoba y políticamente motivada diseñada para promover la retórica de campaña de Trump y expandir su represión ilegal contra los inmigrantes.



Aunque Venezuela ha acordado recuperar a los deportados de los Estados Unidos, Trump ha criticado a Venezuela por no acelerar su regreso. Pero Venezuela tiene todo el derecho de examinar cuidadosamente a las personas que son expulsadas por los Estados Unidos, especialmente dadas las motivaciones políticas detrás de estas deportaciones. Estados Unidos tiene una larga historia de apoyo a actores violentos para incitar disturbios en Venezuela, desde la financiación y capacitación de grupos de oposición involucrados en intentos de golpe de estado hasta el apoyo abierto a protestas callejeras violentas conocidas como «guarimbas». No se debe esperar que ninguna nación soberana acepte deportados sin transparencia y debido proceso. Para Venezuela, garantizar que los devueltos no representen una amenaza renovada para la estabilidad nacional no es solo un derecho, es una necesidad.



Las políticas de Trump se dirigen sistemáticamente a los venezolanos en todas las etapas: primero, a través de sanciones económicas a Venezuela que crean las mismas condiciones que obligan a la migración y luego criminalizando y deportando a quienes huyen. Ahora, con planes de implementar una prohibición de viajar bajo una designación de «nivel rojo», su administración busca cortar por completo a los venezolanos, negándoles el derecho de asilo, separando a las familias y bloqueando los intercambios culturales, académicos y profesionales.



Esta es una guerra contra los venezolanos, tanto dentro como fuera de su país.



Nos negamos a permanecer en silencio mientras Trump utiliza las deportaciones como arma política.



Nosotros de:



1. Un fin inmediato a todas las deportaciones de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y la terminación del esquema de deportación ilegal de Trump.



2.Una cancelación completa del acuerdo estadounidense con El Salvador que financia la detención indefinida de venezolanos en las prisiones de Bukele.



3.La revocación de la revocación de Trump del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos y el restablecimiento de las protecciones humanitarias.



4.El levantamiento de todas las sanciones estadounidenses contra Venezuela, sanciones que han impulsado la migración forzada y el sufrimiento humanitario.



5.El fin de la criminalización de los migrantes venezolanos y el rechazo de la prohibición de viajar propuesta por Trump dirigida a los venezolanos.



6. Una investigación inmediata del Congreso sobre el abuso de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros, el desafío de su administración a las órdenes judiciales y la subcontratación de la detención de migrantes estadounidenses a un gobierno autoritario extranjero.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 229 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)