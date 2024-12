Sistemas Metro, Metrobús y ferrocarriles funcionarán con horarios especiales en Año Nuevo

El sistema Metro informó a los usuarios del transporte superficial Metrobús, sentido Oeste de la ciudad capital, que este servicio tendrá un horario especial durante este martes 31 de diciembre del presente año y el 01 de enero del 2025.



Los usuarios podrán utilizar el servicio este martes desde las 05:00 a. m. hasta las 09:00 p.m , mientras que el miércoles será desde las 09:00 a. m. hasta las 09:00 p. m. con el fin de garantizar el traslado a su destino.



Las rutas activas serán:

El Limón – Gato Negro.

Lídice – Estación Agua Salud

Hospital de Lídice -Estación Agua Salud.

Puerta Caracas – Estación El Silencio.

Cuartel 4F – Estación El Silencio.

Estación Antímano – Montalbán – Estación La Paz.

Centro de Rehabilitación – Centro de Formación – Estación La Paz.

Hospital Militar – Los Eucaliptos – Estación Maternidad.

Estación Agua Salud – 23 de Enero – Estación La Paz.

Macarao – Estación Las Adjuntas – Estación Teatros

UD-4 – UD-5 – Estación Zoológicos

Estación Zoológicos – Estación Nuevo Circo (Ruta Expresa)

Antímano – Estación La Paz – Estación El Silencio.

Carapa – Hospital El Algodonal – Estación La Yaguara.



Horario especial del Metro de Caracas



Asimismo, el Metro de Caracas laborará en horario especial para el martes 31 que iniciará operación comercial a las 5:30 de la mañana y culminará a las 9:00 de la noche, mientras que el miércoles primero de enero abrirá a las 9:00 a.m. y cerrará a las 9:00 p.m.



Por su parte, los Sistemas por Cable de San Agustín y Cable Tren Bolivariano de Petare iniciarán operación comercial el martes 31 a las 6:00 a.m. y el cierre a las 9:00 p.m. y el primero de enero, prestarán servicio desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.



Igualmente, el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), ente regulador de la actividad ferroviaria en Venezuela, informó sus horarios especiales para las fiestas decembrinas: 31 de diciembre laborará de 5:00 a.m. a 9:00 p.m., y el 01 de enero de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.