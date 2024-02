EEUU: Juez le ordena a Donald Trump pagar 355 millones de dólares y le prohibe tener negocios en Nueva York

Credito: Maansi Srivastava/The New York Times

El fallo en el caso de fraude civil de Donald J. Trump podría costarle todo el efectivo disponible. El juez dijo que la “total falta de arrepentimiento” del expresidente rayaba en lo patológico.



16 de febrero de 2024.-Un juez de Nueva York propinó el viernes a Donald J. Trump una aplastante derrota en su caso de fraude civil, al encontrar al expresidente responsable de conspirar para manipular su patrimonio neto y ordenarle pagar una multa de casi 355 millones de dólares más intereses que podría acabar con su toda su reserva de efectivo, informó El Tiempo de Nueva York en una nota de prensa.



La decisión del juez Arthur F. Engoron culmina un caso caótico que duró años en el que el fiscal general de Nueva York llevó a juicio las fantásticas afirmaciones de riqueza de Trump. Sin jurado, el poder estaba únicamente en manos del juez Engoron, y él fue duro: el juez impuso una amplia variedad de castigos que amenazan el imperio empresarial del ex presidente mientras enfrenta simultáneamente cuatro procesos penales y busca recuperar la Casa Blanca.



El juez Engoron prohibió a Trump durante tres años ocupar puestos de alto nivel en cualquier empresa de Nueva York, incluidas partes de su propia Organización Trump. También impuso una prohibición de dos años a los hijos adultos del expresidente y les ordenó pagar más de 4 millones de dólares cada uno. Uno de ellos, Eric Trump, es el director ejecutivo de facto de la empresa, y el fallo arroja dudas sobre si algún miembro de la familia podrá dirigir el negocio en el corto plazo.



El juez también ordenó que pagaran intereses sustanciales, elevando la pena para el expresidente a 450 millones de dólares, según la fiscal general, Letitia James.



En su estilo poco convencional, el juez Engoron criticó a Trump y a los demás acusados ​​por negarse a admitir irregularidades durante años. “Su total falta de arrepentimiento y remordimiento raya en lo patológico”, dijo.



Señaló que Trump no había cometido crímenes violentos y también admitió que “Donald Trump no es Bernard Madoff”. Aún así, escribió, “los acusados ​​son incapaces de admitir el error de sus conductas”.