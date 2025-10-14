(VIDEO) Trabajadores del sector público y privado aprueban en Caracas un Acuerdo Sindical por el rescate salarial y la libertad sindical

Su navegador no puede reproducir el video incrustado. Pulse aquí para descargar el video

14-10-25.- Con un llamado a la unidad de la clase trabajadora, se llevó a cabo con éxito el Encuentro Metropolitano de Trabajadores y Dirigentes Sindicales en la ciudad de Caracas, Venezuela.​La jornada congregó a 72 dirigentes provenientes de 32 organizaciones sindicales, gremiales y corrientes de trabajadores de diversas áreas de la actividad económica, incluyendo tanto al sector público como al privado.El encuentro culminó con la aprobación unánime del Acuerdo Sindical Metropolitano, un documento que articula las principales demandas y la hoja de ruta del movimiento. El acuerdo se centra en tres pilares fundamentales:El rescate urgente del salario digno y de las pensiones, que han sido pulverizados por la crisis económica.​La defensa irrestricta de la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el cese de la persecución a dirigentes.​La unidad de acción de la clase trabajadora para impulsar las reivindicaciones laborales.Los participantes destacaron la necesidad de superar las divisiones y coordinar esfuerzos para presionar por soluciones concretas a la emergencia laboral que vive el país. Este Acuerdo Sindical representa un hito en la articulación de las fuerzas gremiales de la capital.