Trabajadores universitarios llaman a movilización unitaria para exigir salarización de bonos y libertad de sindicalistas presos

08-07-25.-Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Trabajadores de la Educación Superior, encabezó un enérgico llamado a la unidad sindical y a la protesta callejera durante una rueda de prensa en la sede de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), donde denunció el «fraude salarial» del Gobierno de Nicolás Maduro y exigió la liberación de trabajadores detenidos por reivindicar sus derechos.



El discurso, en representación del Comando Interfederativo Universitario Nacional (integrado por FAPUC, Fetraesup y FENACIPRU), se dio tras la exposición de José Gregorio Afonso, quien evidenció la pérdida del 95% del valor real del bono vacacional universitario desde 2022.



«Salario de hambre y salud colapsada»: La crisis que golpea al sector



Sánchez destacó que más del 70% de los trabajadores universitarios vive por debajo de la línea de pobreza crítica, con salarios que no cubren la canasta básica: El seguro médico Miranda (del Ministerio de Educación Universitaria) no garantiza cobertura vital, especialmente para jubilados con enfermedades degenerativas, el «ingreso contra la guerra económica» ($120) no se incorpora al cálculo de beneficios como el bono vacacional, lo que convierte en «farsa» los anuncios oficiales de protección social, rectores y autoridades universitarias también sufren el «salario de hambre», por lo que pidió romper su «solidaridad automática con el Estado».



«Hay una política deliberada de empobrecer a los trabajadores. Los bonos que se pagan de forma repetitiva, deberían ser salario», afirmó el dirigente.



Llamado a la movilización y denuncia de represión



Sánchez anunció protestas en los próximos días para exigir: Salarización del «bono de guerra» como base de cálculos laborales, libertad para trabajadores detenidos por protestar, algunos acusados de «terrorismo» y otros en condición de «secuestro» sin presentación legal, fin a la represión contra reclamos sindicales y derechos democráticos.



«La lucha nos hará libres. Solo unidos podremos ganar esta pelea», declaró, agradeciendo a los medios por visibilizar la crisis.



Contexto: Un sector en emergencia



La denuncia se enmarca en los siguientes aspectos destacados en lo expuesto por el gremialista: Tres años sin ajustes salariales en bolívares, con ingresos pulverizados por la hiperinflación; dolarización informal excluyente, donde el Estado calcula impuestos y servicios con tasa preferencial, pero paga salarios en bolívares sin actualización; ola de detenciones a sindicalistas, como los casos de trabajadores universitarios señalados por «terrorismo».



Sánchez destacó que los próximos pasos para alzar la voz pacíficamente será que el Comando Interfederativo coordinará acciones de calle, mientras presiona a rectores bolivarianos y al Ministerio de Educación Universitaria para negociar.



«No somos terroristas, somos trabajadores. Exigimos pan, libertad y salarios dignos», cerró Sánchez.

