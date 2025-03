Jubilados y Pensionados de CVG consignan petitorio ante incumplimiento de compromisos en materia de salud

26-03-25.-El Bloque de Asociaciones de Jubilados y Pensionados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) consignó un petitorio este martes 25 de marzo dirigido al presidente de la estatal, Héctor Silva, tras denunciar incumplimientos por parte de la Gerencia de Recursos Humanos, dirigida por la licenciada Ana Mediomundo, en el marco de una serie de acuerdos pactados durante el mes de febrero en materia de salud.



El representante sindical de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Ferrominera Orinoco, Pedro Moreno, informó que la mayoría de los compromisos adquiridos durante el pasado mes de febrero con el bloque no fueron cumplidos, lo que afecta directamente el diálogo permanente que sostienen con la directiva.



“Esta carta se reduce al incumplimiento que ha tenido la CVG con los acuerdos que se han venido sosteniendo en el tiempo. Para nadie es un secreto el problema que tenemos con la salud y las indemnizaciones de las jubilaciones. Ha nacido esta propuesta por parte del bloque para tratar de subsanar todas las calamidades que hoy padecemos los jubilados y pensionados. La licenciada Mediomundo, en el último acuerdo que hizo, fue darles facultades a los presidentes de las empresas facultades para solucionar problemas y, hasta el sol de hoy, no tienen facultad ni para dar una carta de trabajo (…) Aquí están involucrados los trabajadores, los familiares de los trabajadores. En el caso de Ferrominera, tiene 21 consultorios, tomógrafo, farmacia dotada de todas las medicinas y hoy no se consigue ni siquiera un colirio para lavar los ojos. Esto es lo que estamos padeciendo y vamos a seguir reclamando”, manifestó Moreno, quien alegó que todos los reclamos se hacen en el marco de la Constitución.



Los acuerdos alcanzados en febrero derivaron de una denuncia nacional desarrollada por la asociación, que alertó sobre un índice de fallecidos por falta de atención médica en las instalaciones del Hospital de Trabajadores ante la ausencia de quirófanos, ambulancias y la asignación tardía de citas médicas.



Reordenación del Hospital de Trabajadores e incremento en tarjeta de alimentación



En el texto consignado se plantea a la CVG un aumento del valor de la tarjeta de alimentación, entregada en el año 2024, de 100 a 300 dólares mensuales. Asimismo se solicita información sobre un complemento de pago que se había propuesto pagar al personal pasivo de 65 dólares, el cual hasta ahora no han percibido.



En el área de salud solicitan tomar un piso del Hospital de Trabajadores únicamente para el área de hospitalización y que se instalen consultorios médicos en un piso a totalidad. Además abastecer la farmacia del centro de salud, instalación de un tomógrafo y máquina de rayos x, adquisición de ambulancias, contratación de los especialistas faltantes en el hospital como gastroenterólogo y cardiólogo, incremento en el monto de pago de reembolso, mejorar la atención de la aseguradora, construcción de una morgue en las instalaciones del centro de salud y dotar de autonomía a las empresas para procurar la atención médica de sus empleados.



Durante el mes de febrero de este año, la asociación de adultos mayores sostuvo una reunión con la Gerencia de Recursos Humanos de la compañía, donde se plantearon acuerdos similares; no obstantes, los afectados aseguran que continúa la tardanza en la asignación de citas y la falta de atención por parte de la aseguradora contratada por la empresa para casos donde el trabajador requiere atención en clínicas privadas.



“Seguimos teniendo problemas con la aseguradora, con el tema de los espacios en el Hospital de Trabajadores de Guayana. Vemos con mucha preocupación que un jubilado que desembolse más de 100 dólares en una factura de medicamentos, tenga acceso a un reembolso nada más de 100 dólares por parte de la CVG. Luego se pasa la responsabilidad del restante a cada empresa. Yo te pregunto, en el caso de Alcasa, cómo hace un compañero que le presenta una factura de más de 100 dólares a la empresa cuando Alcasa está prácticamente cerrada. No tiene producción”, argumentó Moreno.



Esperan respuestas en los próximos tres días



Los manifestantes alegaron que esperan tener alguna respuesta para el próximo viernes sobre sus reclamos y advirtieron que, de no tener respuestas, elevarán sus reclamos a Caracas.



“El HCM no se esfumó porque le dio la gana. En materia económica, el presidente el 15 de enero, cuando dio su resumen anual, dijo que solamente en Impuestos sobre la Renta se habían recabado casi 13 mil millones de dólares. No hay excusas para cumplir con los jubilados que dimos la vida a esas empresas que, a día de hoy, no están en un nivel de producción que represente la realidad. La capacidad instalada no está andando a su totalidad”, acotó Moreno.



El Bloque de Asociaciones de Jubilados y Pensionados de la CVG inició sus operaciones en el año 2021. Aglutinan presidentes de 12 asociaciones de jubilados de la CVG, entre otros integrantes, durante el año 2024 mostró incidencia en reclamos laborales, atribuyéndose logros como el reemplazo de las bolsas de comida por tarjetas de alimentación y convenios en el área de salud.



“Hemos venido tratando de resolver los planteamientos en temas de salud, revisión, alimentación… Nosotros hicimos el planteamiento de la tarjeta de alimentación. En enero vimos una alocución del presidente diciendo que en materia económica hay para responderle a los jubilados en materia de salud. Para el primer trimestre de este año, debería hacerse una revisión de la tarjeta de alimentación. Estamos haciendo un planteamiento de 300 dólares porque la inflación se ha venido comiendo el monto de la tarjeta, tal como pasó con el salario mínimo”, cerró el trabajador.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 608 veces.

La fuente original de este documento es:

C.Caroni (https://correodelcaroni.com/laboral-economia/asociaciones-de-jubilados-y-pensionados-de-cvg-consignan-petitorio-ante-incumplimiento-de-compromisos-en-materia-de-salud/)