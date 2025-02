Trabajadores no requeridos de Sidor ratifican denuncias de incorporación de personal bajo contrato

17-02-25.-Trabajadores que figuran como “no requeridos” en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) ratificaron su denuncia de que la compañía estaría incorporando trabajadores bajo contratación a término en lugar de reincorporar al personal desactivado.



“Estamos una vez solicitando al Ejecutivo nacional el reintegro a nuestros puestos de trabajo. Estamos denunciando el ingreso a nómina y puesto fijo a contratistas que están trayendo personal. Es contradictorio que el Ejecutivo nacional tenga a hombres y mujeres de experiencia que conocen el área y estemos por fuera. Mientras que la CVG ingresa personal nuevo a nómina. Aquí estamos los hombres y mujeres que salimos en pandemia. Exigimos nuestro puesto de trabajo. Lo que queremos es trabajar y poner nuestras plantas productivas”, denunció Reinaldo Calvo, trabajador con 25 años de experiencia en la compañía, reportó el portal Correo Del Caroní.



Los trabajadores que permanecen como “no requeridos” perciben solo un 30% de lo que recibe un empleado activo, lo que impide que puedan costear alimentación y salud.



Durante el año 2025 se han organizado al menos cinco protestas por diferentes grupos de trabajadores desactivados para exigir la restitución de este personal a planta, que fue sacado en el marco de la pandemia de COVID-19 y tras más de dos años del fin de la cuarentena continúa fuera de la fábrica.



“Presidente Maduro, le hacemos el llamado para que mire al sur del país, donde en el estado Bolívar está sucediendo una anormalidad en la empresa Sidor. Ya tenemos cuatro años y once meses que salimos de la pandemia y, hasta el sol de hoy, no nos han llamado. Usted vino en su campaña electoral, muchos de nosotros lo escuchamos cuando usted dijo que nos dieran la tarjeta de alimentación, y también dijo que progresivamente íbamos a ingresar a la empresa Sidor. Hasta el sol de hoy estamos padeciendo de eso como lo es el derecho al trabajo. Hay miles de trabajadores que estamos padeciendo”, puntualizó Álvaro Luces, trabajador en condición de desactivado.



Falta de experiencia pone en riesgo la seguridad laboral



Según Calvo, el ingreso de nuevo personal que no cuenta con la experiencia necesaria para estar en la planta incide en el incremento de accidentes laborales y retrasos dentro de Sidor, puesto que los nuevos trabajadores apenas empiezan a desarrollarse en estas labores no logrando ser tan eficientes como un sidorista que lleva años desempeñándose en su cargo.



“Trabajar sin las mínimas condiciones de seguridad, bajo presión y sin conocer el área eso lo que ha ocasionado son accidentes fatales en planta. Ya compañeros que trabajan en esas condiciones han fallecido. Nosotros como trabajadores tenemos la obligación de denunciar esa situación. Que lo sepa el presidente Maduro y la colectividad. Nosotros nos preguntamos cuál es el interés de seguir trabajando con contratistas. ¿Hay algún interés particular de algún sector de alimentar la mano de obra tercerizada? Contratando empresas para hacer trabajos que hacemos los profesionales”, enfatizó el afectado.



– ¿Cuál es la solicitud que hacen a la empresa?



– Nosotros continuamos denunciando que la empresa Sidor está ingresando nuevos ingresos, contratando empresas privadas, alimentando la mano de obra tercerizada. Esto fue erradicado por el presidente Chávez en su momento, ingresándolos a nómina. Está volviendo ese nuevo modelo de la tercerización de la mano de obra por parte de Sidor, irrespetando los puestos de trabajo de los sidoristas. Tiene que haber una auditoría a Sidor sobre esta situación. Es inaceptable y contradictorio que el presidente Nicolás Maduro tenga a trabajadores por fuera, dispuestos a trabajar, reclamando regresar a sus puestos laborales y que la CVG haga caso omiso a tal situación.



Un clamor que no ha sido escuchado y violenta la Ley del Trabajo



La figura de “no requerido” no está contemplada en las leyes venezolanas. Asimismo, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) establece que los derechos laborales son progresivos, haciendo imposible que un trabajador sea despojado de sus beneficios o su salario.



Sin embargo, esta figura ha impedido que los trabajadores “con salario protegido” gocen de diferentes beneficios laborales como la totalidad de sus sueldos, apenas durante el 2024 se les otorgó el beneficio de alimentación; sin embargo fueron excluidos por más de 3 años de este derecho.



La última declaración pública que hubo sobre este tema data de enero del 2024, en la cual el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, entonces vicepresidente de la CVG, confirmó que al menos 8 mil trabajadores estaban bajo este estatus y serían reincorporados de forma progresiva.



Esta versión fue ratificada por Nicolás Maduro en su visita al estado Bolívar, durante la campaña electoral, en la que aseguró que contaba con las inversiones para recuperar las empresas básicas de Guayana, condicionando esto al reingreso de los trabajadores a sus áreas de trabajo. Según el mandatario, esto sería posible gracias a la incorporación del país a las Brics; no obstante, meses más tarde Venezuela no fue aceptada en grupo económico.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 621 veces.

La fuente original de este documento es:

C.Caroni (https://correodelcaroni.com/laboral-economia/trabajadores-no-requeridos-de-sidor-ratifican-denuncias-de-incorporacion-de-personal-bajo-contrato/)