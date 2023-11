(VIDEOS) Vicepresidenta Rodríguez denunció que Guyana y EEUU se están preparando para agredir a Venezuela

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez denunció este jueves nuevas provocaciones de la vecina Guyana tras la petición de ese país a la Corte Internacional de Justicia y anunció que Caracas ya eleva el tema al conocimiento del secretario general de la ONU.

Durante una rueda de prensa, ofrecida este martes, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, enfatizó que el accionar del Gobierno de Guyana y Estados Unidos buscan "sembrar el conflicto". "No es casual que entre Guyana y el Comando Sur hayan realizado, en el último año, ejercicios militares refiriéndose a Venezuela. Ellos se están preparando para agredirnos", denunció.

Destacó que el Gobierno Nacional ha elevado las denuncias ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que intervenga ante estas provocaciones y evite que éstas infrinjan la declaración de América Latina y el Caribe como territorio de paz. "Hay que neutralizar esa sociedad perversa para agredir a Venezuela".

Rodríguez, calificó de ilegal la posición de Guyana de acudir a la Corte Internacional de Justicia para interceder un reclamo a Venezuela sobre el territorio Esequibo, ya que viola el Acuerdo de Ginebra de 1966.

"Haber ido de forma unilateral a la Corte Internacional de Justicia como lo hizo Guyana violenta flagrantemente el Acuerdo de Ginebra. Hay una ilegalidad explicita en esa acción de Guyana", precisó.

"En 1966, cuando se firma el Acuerdo de Ginebra, se dio esta discusión justamente, sobre la Corte Internacional de Justicia como medio para la resolución de esta controversia y no hubo acuerdo, entre otras cosas porque Guyana tampoco lo quería", agregó.

Aseveró que para que eso hubiese sido posible en el Acuerdo de Ginebra decía establecerse "que las partes, de mutuo acuerdo, en el momento que lo decidieren, podían ir a la Corte Internacional de Justicia; en derecho eso se llama cláusula compromisoria, un compromiso de ambas parte para elegir a dicho ente como medio para resolver esta controversia, pero no existe tal claúsula porque no hubo acuerdo", dijo.

También denunció que el Gobierno de Guyana pretende violar la Constitución al pedirle a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que emita un fallo que ordene a Venezuela suspender el referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre.

"El gobierno de Guyana pretende violar nuestra Constitución al pedir a la Corte Internacional de Justicia que emita un fallo ordenando a Venezuela que suspenda el referéndum consultivo para la defensa del Esequibo convocado para el próximo 3 de diciembre", advirtió.

La Vicepresidenta Ejecutiva recordó que la CIJ no tiene injerencia sobre las decisiones que se tomen el país debido a que es un territorio soberano e independiente.

"No provoquen a Venezuela, nosotros somos una nación de paz (...) Es una barbarie, es un signo de desesperación de este gobierno, porque sabe que la única conducta que lo ha señalado es violentar la legalidad internacional permanentemente al darle la espalda del Acuerdo de Ginebra de 1966", subrayó.

Insistió que "sin caer en provocaciones", el gobierno de Venezuela defenderá derechos sobre la Guayana Esequiba, "en todos los ámbitos".

Para Rodríguez la actitud de Guyana es una cadena permanente de provocaciones "porque no tiene explicación, no tiene asidero legal, más allá de la desesperación" al dirigirse a la Corte Internacional de Justicia para pedir que no se procesada al referéndum consultivo el próximo 3 de diciembre en Venezuela.

"Pretende, además, sustituir la soberanía popular de Venezuela y más aún pide a un organismo internacional como la Corte Internacional de Justicia que derogue la Constitución de Venezuela ¡Insólito!, es una grosería", puntualizó, al tiempo llamó a los ciudadanos venezolanos a participar en el referéndum consultivo sobre el Esequibo.

La vicepresidenta concluyó sus declaraciones expresando que "tarde o temprano tendrán que sentarse a negociar con Venezuela. Son nuestros derechos soberanos fue el legado de nuestro padre Libertador, es nuestra moral lo que estamos defendiendo acá".

Con información de Globovisión / Telesur.