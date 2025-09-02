El precio del oro marca un nuevo máximo histórico

Sube el oro Credito: Archivo

2 de septiembre de 2025.- Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 16.15 horas GMT el precio del oro ha alcanzado los 3.526,42 dólares por onza, un nuevo récord, cuando avanzaba en el entorno al 1,4 %.



El oro había marcado un máximo histórico durante la madrugada de este martes, en 3.508,73 dólares, pero se ha desinflado durante la sesión bursátil y ha cotizado con tendencia plana.



Hacia las 13.00 GMT ha reanudado una tendencia alcista que le ha llevado a revalidar máximos históricos de forma consecutiva.



Su anterior récord se situaba en los 3.500,10 dólares por onza, el pasado 22 de abril.



Al igual que el oro, la plata también cotiza en máximos y se mueve en 40,83 dólares por onza.



Los expertos explican que el precio de los metales preciosos se ve impulsado por el aumento de las expectativas de una bajada de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed), que se reunirá los próximos 16 y 17 de septiembre.



Asimismo, el analista de IG Sergio Ávila explica que la «elevada volatilidad macroeconómica y política» y la debilidad del dólar impulsan al oro.



El responsable de mercado de Capitales de Natixis, Jesús Saez añade que «la incertidumbre es siempre buena aliada de la entrada de flujos en el oro».

