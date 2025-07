(VIDEO) Más de la crisis climática: Alertan de inundaciones en Nuevo México, EE.UU.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Albuquerque, Nuevo México, EE.UU., emitió una alerta de inundación repentina tras las fuertes lluvias en Ruidoso este martes por la tarde, que afectaron áreas que habían resultado dañadas por los incendios South Fork y Salt en el 2024.

El NWS registró entre 1.5 y 2.5 pulgadas de precipitación en pocas horas, con un pronóstico de hasta media pulgada adicional antes de la medianoche.

El río Ruidoso alcanzó un nivel de 15 pies, con un máximo preliminar de 20 pies en el vecindario Hollywood.

Aviso de Tormenta Severa incluye Chaves County, NM hasta las 7:30 PM MDT pic.twitter.com/h1XtTFAoHg

— NWS Albuquerque (@NWSAlbuquerque) July 9, 2025

Las cicatrices de quemaduras, resultado de incendios que consumieron más de 25.000 acres y destruyeron 1.400 estructuras en junio de 2024, impidieron la absorción del agua, lo que generó flujos de lodo y escombros en varias zonas.

Equipos de emergencia realizaron rescates en el vecindario Alto, donde una persona mayor quedó atrapada en su vivienda, y en Ruidoso Downs, donde un hombre y dos niños necesitaron asistencia.

Imágenes compartidas por residentes mostraron agua acumulada en carreteras y vehículos afectados en Gavilan Trailer Park. Por su parte, la Policía de Ruidoso y el Departamento de Bomberos coordinaron las operaciones de rescate y evacuación, mientras la aldea abrió el Centro Comunitario en 501 Sudderth como refugio temporal.

El NWS advirtió sobre el riesgo de deslizamientos de tierra en las áreas afectadas por los incendios, donde el suelo endurecido facilita el escurrimiento. Las autoridades instaron a los residentes a evitar zonas bajas y mantenerse informados a través de canales oficiales.

La carretera U.S. 70, entre Hollywood y Mescalero, presentó obstrucciones parciales, y equipos de limpieza iniciaron labores para restablecer el tránsito.

Another 30 minutes later and it's hard to tell where the riverbed is. The river is now in major flood stage at over 15 feet. Stay away from the river! Seek higher ground NOW! #nmwx pic.twitter.com/gd3ecndelG

— NWS Albuquerque (@NWSAlbuquerque) July 8, 2025

El Centro de Operaciones de Emergencia de Ruidoso mantuvo monitoreo constante, mientras el Servicio Forestal de Estados Unidos y el condado de Lincoln evaluaron los daños en infraestructura.

Hasta las 21H00 horas, no se reportaron víctimas, aunque las autoridades continuaron inspecciones para determinar la magnitud de los daños en viviendas y caminos. Nuevo México enfrenta un verano de condiciones climáticas extremas, con lluvias monzónicas que agravan los riesgos en regiones afectadas por incendios recientes.

El NWS pronosticó más precipitaciones para las próximas 48 horas, lo que llevó a las autoridades a recomendar a la población preparar planes de evacuación y evitar cruzar corrientes de agua. La respuesta incluyó la coordinación entre agencias estatales, locales y federales para garantizar la seguridad y apoyar a los afectados.