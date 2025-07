Ecuador: gremios protestan contra medidas económicas del Gobierno de Noboa

Protesta de los gremios de trabajadores contra el gobierno de Noboa

3 de julio de 2025.- Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, expresó que saldrán a las calles ante la Ley de Integridad Pública, porque consideran que afectan a la estabilidad laboral de los funcionarios.



«Vamos a movilizarnos, vamos a salir a las calles», expresó Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, al anunciar las medidas que tomarán gremios de salud ante la Ley de Integridad Pública.



Esta normativa, que entró en vigencia la semana pasada, es considerada como regresiva en derechos laborales por funcionarios públicos, al establecerse que se realizarán evaluaciones semestrales y obligatorias y que la calificación que obtengan podría conllevar a la finalización de sus cargos.



Carrasco también anunció en una rueda de prensa que se sumarán a otras demandas de inconstitucionalidad contra esta Ley. También cuestionó que ha existido inacción por parte del Ministerio de Salud para abastecer a los hospitales, cuestión que afecta al desempeño de los médicos y enfermeras.



«¿Creen ustedes que los pacientes con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras tienen sus medicamentos para realmente tener la idea de que su salud está protegida por el estado? ¿Creen ustedes que hay alguna posibilidad cierta de que alguien puede evaluar con excelencia a los servidores de la salud?», expresó.



Gremios médicos también se pronunciaron en Guayaquil por esta normativa este miércoles 2 de julio. Narcilo Villavicencio, vocero del Colegio Médico de Guayas, cuestionó sobre los cambios en la compensación para la jubilación voluntaria.



«La ley habla de jubilación a partir de los 65 años con las compensaciones. Con la compensación que siempre hemos recibido, yo soy jubilado y he recibido una compensación, la de ley. Ya no existe otra que sino a partir de los 65 años. O sea, se ha perdido cinco años. Eso tiene que aceptar. Se han equivocado», expresó.