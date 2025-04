Honda se queda en México, desmiente traslado de producción

Honda no ha tomado decisiones de producción que afecten las operaciones en México

15 de abril de 2025.- Las unidades de Honda en México y Canadá desmintieron este martes que la firma japonesa esté considerando trasladar parte de su producción de esos países a Estados Unidos para que 90 por ciento de los coches vendidos en territorio estadunidense se fabriquen ahí, en respuesta a los nuevos aranceles de Washington al sector.



Mientras el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó en la red social X que directivos de la firma japonesa en el país latinoamericano le comunicaron que "no hay modificación alguna a sus planes de producción en México".



Más temprano, el periódico Nikkei había informado que la segunda mayor automotriz de Japón por ventas planearía aumentar la producción de vehículos en Estados Unidos hasta en 30 por ciento en dos o tres años como reacción a la decisión del presidente Donald Trump de imponer un impuesto de 25 por ciento a los autos importados.



"Honda no ha tomado decisiones de producción que afecten las operaciones en México, ni están siendo consideradas en este momento", dijo en un comunicado enviado por correo electrónico la unidad mexicana de Honda 7267.T. "Honda continuará considerando el sistema y la asignación globales óptimos".



En otro comunicado, los responsables de la operación de la empresa en Canadá también señalaron que "no se está considerando ningún cambio en este momento".



"Estudiamos constantemente opciones para futuros planes de contingencia y utilizamos estrategias de cambio de producción a corto plazo cuando es necesario", dijo Honda Canadá. "Confiamos en nuestra capacidad para seguir sorteando eficazmente las condiciones actuales del mercado".



Honda tiene plantas en los estados de Jalisco (oeste), donde produce más de 70 mil vehículos anuales, y Guanajuato (centro), que tiene capacidad para fabricar 200 mil unidades al año, mientras que en Canadá fue el segundo mayor fabricante de autos por volumen en 2024 y opera una planta en Alliston, Ontario.



La ministra canadiense de Innovación, Anita Anand, dijo en X que Honda "ha comunicado que no se ha tomado ninguna decisión de producción que afecte a las operaciones canadienses", y añadió que se reuniría con el CEO de la unidad local de la empresa.



En las semanas previas a la entrada en vigor del nuevo impuesto estadunidense, Reuters ya había informado que Honda planea fabricar su híbrido Civic de próxima generación en el estado estadunidense de Indiana, en lugar de México, para evitar posibles aranceles.



Estados Unidos fue el mayor mercado de Honda el año pasado, representando casi 40 por ciento de sus ventas globales. La automotriz vendió 1.4 millones de vehículos, incluyendo modelos Acura, en el mercado estadunidense el año pasado. Importó aproximadamente dos quintas partes de esos autos desde Canadá o México.



Honda registró un aumento de 5 por ciento en sus ventas en Estados Unidos, a casi 352 mil vehículos en los primeros tres meses de este año.



La compañía trasladará la producción del SUV CR-V desde Canadá a Estados Unidos y la del SUV HR-V desde México a la mayor economía del mundo, según Nikkei.



Para aumentar la producción, Honda está considerando contratar más trabajadores estadunidenses, según el periódico. Esta medida permitiría a Honda cambiar de dos turnos a tres y extender la producción a los fines de semana, añadió Nikkei.