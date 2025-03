Netanyahu viajará a Hungría pese a orden de arresto del CPI por posibles crímenes de guerra

Benjamín Netanyahu Credito: Archivo-Web

31-03-25.-El primer ministro israelí viajará a Hungría esta semana, anunció su oficina el domingo, pese a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. "El miércoles 2 de abril de 2025, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, visitará Hungría, donde se reunirá, entre otras cosas, con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán", dijo la oficina del mandatario israelí en un escueto comunicado. Regresará a Israel el 6 de abril.



El anuncio se produce poco después de que Israel acogiera en Jerusalén una polémica conferencia internacional contra el antisemitismo con numerosos asistentes de la extrema derecha europea, entre ellos Kinga Gal, eurodiputada del Fidezs, el partido de Orbán.



Invitado desde que se emitió la orden de la CPI



LaCPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en el conflicto de Israel contra Hamás en Gaza, desatado tras el ataque del movimiento islamista palestino, considerado una organización terrorista, en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.



El dirigente húngaro condenó duramente entonces la decisión de la corte y la tachó de "vergonzosa". "No hay otra alternativa que oponerse a esta decisión. Hoy mismo invitaré al primer ministro israelí a visitar Hungría", dijo entonces el líder derechista húngaro, asegurando que la orden de arresto no tendría ningún efecto en su país.



Hungría firmó el Estatuto de Roma, el tratado internacional con el que se creó la CPI, en 1999 y lo ratificó dos años después, durante el primer mandato de Orbán. Pero Budapest nunca promulgó la convención asociada al Estatuto de Roma, por razones de conformidad con su Constitución. Por ello, afirma que no está obligada a cumplir las decisiones de la CPI.



* DW, con información de afp, efe