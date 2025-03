Putin: "planes de Trump de controlar Groenlandia son 'serios', de hecho, EEUU tenía planes similares en la década de 1860"

28-03-25.-El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este jueves (27.03.2025) que Estados Unidos idea planes de anexión de Groenlandia desde el siglo XIX y no se trata solo de un planteamiento del actual mandatario estadounidense, Donald Trump.



"De hecho, Estados Unidos tenía planes similares ya en la década de 1860. Ya entonces, la administración estadounidense estaba considerando la posibilidad de anexionar Groenlandia e Islandia, pero esta idea no fue apoyada por el Congreso", aseguró el jefe del Kremlin al intervenir en la sesión plenaria del foro 'Ártico, territorio de diálogo'.



Putin insistió en que es un profundo error pensar que las declaraciones que se hacen ahora se deben a la "extravagancia" de la actual administración estadounidense. "No tiene nada que ver", aseveró.



"Amenazas ocultas"



En opinión del líder ruso, se trata de unos "planes serios" de Washington con relación a Groenlandia y de que EEUU continuará promoviendo sus intereses geopolíticos, militares y económicos en el Ártico.



El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, acusó este jueves al presidente de Estados Unidos de escalar la controversia sobre Groenlandia y de lanzar "amenazas ocultas" con su deseo de hacerse con este territorio autónomo danés.



Trump había reiterado anoche al pódcast conservador "The Vince Show" que Groenlandia es "vital" para la seguridad internacional y que "odiaba" tener que decirlo, pero su país va a tener que "hacerlo", en referencia a una posible anexión de esta isla ártica.



El mandatario estadounidense ha repetido en varias ocasiones en los últimos meses su deseo de hacerse con Groenlandia por motivos de seguridad y ha amenazado a Dinamarca con represalias.



DW con información de efe, afp