El yuan supera al euro y se convierte en la segunda moneda de financiación comercial

Credito: Google

19 de noviembre de 2023.- El aumento del endeudamiento de las empresas extranjeras con los bancos chinos ha ocasionado que el yuan supere al euro y se convierta en la segunda moneda mundial en el mercado de financiación del comercio, informó Reuters este viernes.



Esta tendencia reside en las bajas tasas de interés en los títulos de deuda emitidos en la China continental y en Hong Kong en yuanes, denominados bonos 'panda' y 'dim sum', respectivamente.



Más empresas y bancos con bonos en yuanes



De acuerdo con la especialista en divisas del Maybank de Malasia, Fiona Lim, la necesidad de adquirir deudas en China surge en el momento en que las entidades internacionales evitan hacer inversiones en el gigante asiático, debido a preocupaciones geopolíticas y económicas. "Si bien la historia fundamental no es convincente para los inversores chinos que buscan crecimiento, la depreciación del yuan, así como los recortes de tasas, resultan en un costo de endeudamiento mucho más barato", indicó Lim.



Corporaciones y entidades bancarias internacionales, incluidas la alemana BMW y la francesa Crédit Agricole, así como filiales extranjeras de compañías chinas, pidieron prestado 125.500 millones de yuanes (17.540 millones de dólares) en bonos 'panda' en los primeros 10 meses, lo que representa un aumento del 61% con respecto al mismo período del año pasado.



En el caso de los bonos 'dim sum', estos alcanzaron un récord en los primeros 8 meses del 2023, lo que significa un incremento del 62% en comparación con el año anterior, con un registro de 343.000 millones de yuanes (47.568 millones de dólares).



Para China, el creciente uso del yuan en el financiamiento del comercio global es un indicador para la internacionalización de su divisa. Sin embargo, el economista en jefe para Asia de la empresa Capital Economics, Mark Williams, detalló que el plan de Pekín para la utilización mundial de su moneda "no va tan bien como podrían sugerir las cifras principales".



"Aun así, más de la mitad de las transacciones transfronterizas que utilizan el yuan se realizan entre el continente y Hong Kong", señaló Williams, recalcando que "esta es una forma muy local de internacionalización".



Por otro lado, el experto destacó que "ha habido un aumento en el uso del yuan para liquidar el comercio, pero solo dentro de canales bilaterales específicos" con "países como Rusia, Argentina, Pakistán y Nigeria". Asimismo, comentó que las naciones alineadas con EE.UU. "no muestran ninguna disposición a pasar al uso del yuan", lo que significa que "el uso global del yuan en el comercio alcanzará un techo bajo".



Según datos del sistema internacional SWIFT, el dólar sigue manteniendo el primer lugar en los pagos internacionales con un 84,15%. No obstante, la participación del yuan aumentó del 4,82% en agosto de este año, al 5,80%, relevando al tercer lugar al euro, cuya participación en el mismo período cayó del 6,43% al 5,43%.