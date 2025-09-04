Colombia anuncia intención de reactivar la importación de gas desde Venezuela

El ministro de Minas y Energía colombiano, Edwin Palma, durante el foro “Visión Frontera 2025” realizado en Cúcuta, Norte de Santander

4 de septiembre de 2025.- El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, anunció el miércoles que uno de los retos del Gobierno en materia energética es la reactivación del suministro de gas desde Venezuela hacia su país antes de que termine este año.



Durante el foro «Visión Frontera 2025», realizado en Cúcuta, el funcionario declaró que se debe superar cualquier barrera para que los colombianos puedan disponer de «esa gran riqueza que tienen en materia de gas, porque mientras mantenemos esa duda frente a eso, pues los que se siguen alimentando son los grandes monopolios, grandes negocios alrededor de la regasificación y de la importación de gas».



«Ojalá podamos remover esos obstáculos técnicos, jurídicos, económicos, y podamos tener una molécula de gas, antes de que termine el año, en beneficio del pueblo colombiano», dijo, citado en una nota de prensa del ministerio que dirige.

Interconexión entre Colombia y Venezuela



El ministro indicó que el Gobierno de Gustavo Petro sigue avanzando en la restauración de la interconexión eléctrica San Mateo-Corozo, infraestructura que hará posible volver a conectar a ambos países, y que se adelantan las primeras pruebas para que esta línea binacional sea una realidad y represente un símbolo de integración y soberanía energética.



«Ha estado sobre la mesa siempre porque esta interconexión, precisamente, en la subestación de San Mateo-Corozo existía. Fue cortada en Gobiernos anteriores, nosotros hemos tomado la decisión política de restablecer esa interconexión, de la misma manera como lo estamos haciendo con Panamá, con Ecuador, con el propósito de integrar energéticamente nuestros pueblos, como están integrados los países de otros continentes. Espero venir pronto aquí también a hacer esas pruebas de interconexión que signifique integración, cooperación, desarrollo a los países», acotó.



Palma aseguró que estas acciones representan un gesto de paz, cooperación y de hermandad entre pueblos vecinos. Asimismo, añadió que apuestan por la integración y la complementariedad energética, no por la guerra ni la división.