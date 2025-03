Trabajadores de la UCV mantienen horario flexible: "El sueldo no nos alcanza ni para el pasaje"

Carlos Suárez, presidente del sindicato de trabajadores de la UCV Credito: C.punto

30-03-25.-Carlos Suárez, presidente del sindicato de trabajadores de la UCV, acotó que es «un horario de emergencia»



Empleados y obreros de la Universidad Central de Venezuela (UCV) mantienen el horario flexible, medida que estará vigente mientras no haya aumento salarial, como lo confirmaron los gremios universitarios.



El horario flexible implica que no están presentes durante toda la semana.



Fidel Jaramillo, dirigente de Apufat-UCV, aclaró que no lo llaman jornada reducida, sino jornada de flexibilización porque es «producto de un acuerdo entre las partes para que la universidad siga funcionando» y se garanticen los procesos académicos y administrativos.



Carlos Suárez, presidente del sindicato de trabajadores de la UCV, acotó que es «un horario de emergencia», porque «tenemos trabajadores que ganan 1,20 dólares, y el sueldo no nos alcanza ni siquiera para el pasaje». El pasaje mínimo cuesta 20 bolívares, que equivale a 20 centavos de dólar según el dólar no oficial.



Para Suárez, «sería el colmo que los trabajadores tuvieran que pedir prestado para poder venir a cumplir con sus funciones» y con «un grupo familiar que debemos atender».



Los bonos del Estado, aseveró, «no nos alcanzan», y si se ve «cómo se está comiendo la inflación lo poquito que nos dan, tenemos razón para estar en horario de emergencia».



El gobierno venezolano paga un bono de alimentación y un bono denominado «de guerra económica» de 90 dólares. La canasta básica, según cifras del Cendas-FVM, supera los mil dólares.



Suárez subraya que, en los trabajadores universitarios, lo que priva «es el sentido de pertenencia, porque con estos salarios nadie trabaja en ningún lado, y los universitarios han cumplido con la universidad». Incluso, «con lo poquito que nos dan, tenemos razón para mantener un horario de emergencia».



Los gremios fijaron la mirada en el 1 de Mayo, fecha emblemática para las trabajadoras y los trabajadores venezolanos porque se esperan actualizaciones en materia salarial por parte del Ejecutivo.



Jaramillo llamó a unir todas las fuerzas a escala nacional para que el 1 de Mayo haya anuncios, por parte del gobierno, que puedan satisfacer las necesidades de los trabajadores.

