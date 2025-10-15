Precariedad laboral dispara la autoexplotación en Venezuela

Referencial Credito: Web

15-10-25.-La abogada Jacqueline Richter sostuvo que la autoexplotación afecta no solo al sector informal, sino también a los trabajadores formales en Venezuela, debido a que los salarios no cubren las necesidades básicas y a la precariedad de la protección social.



“El salario mínimo en este momento es inexistente, porque son 130 bolívares mensuales (0,68 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, que se ubica este miércoles en 189,25 bolívares por dólar)”, señaló Richter en entrevista con el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias.



Explicó que un trabajo digno implica que el empleado pueda desarrollarse como ser humano, cubrir tanto sus necesidades básicas como las de su familia y contar con derechos como libertad sindical, negociación colectiva y derecho a huelga.



Sin embargo, “el resto de los ingresos que recibe tanto un trabajador público como privado son bonos, que no se toman en cuenta para vacaciones, fin de año ni prestaciones sociales”, agregó.



Forzados al “rebusque”



En el sector público, los convenios colectivos están vencidos desde 2021, y en el sector privado son escasas las empresas que negocian. Actualmente, muchas mejoras se realizan mediante actas convenios que otorgan bonos, dejando la protección social prácticamente inexistente.



La especialista advirtió que esta situación obliga a los trabajadores a buscar ingresos adicionales, incluso autoexplotándose.



“Si yo no tengo posibilidades de garantizar con mi trabajo las mínimas necesidades, me autoexploto”, puntualizó.



Mencionó como ejemplo que el conductor de un taxi por aplicación muchas veces es un trabajador público o privado que, en sus horas libres, hace carreras para obtener un ingreso extra.



Salarios que no superan los 200 dólares

Ritcher enfatizó que jornadas de más de 10 horas diarias afectan la salud física y mental, en un contexto donde no hay acceso a hospitales en buenas condiciones.



Apuntó que en el sector privado, incluso sumando bonos, un obrero no supera los 150 a 200 dólares mensuales, lo que refuerza el “rebusque”.



Finalmente, recordó que Venezuela ha ratificado casi todos los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, que abarcan cinco áreas: libertad sindical, prohibición del trabajo infantil, prohibición del trabajo forzoso, igualdad de oportunidades y de trato, y garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable. “Lo que habría que hacer es cumplirlo”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 677 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/precariedad-laboral-dispara-la-autoexplotacion-en-venezuela/)