(VIDEO) Provea y familiares junto a organizaciones gremiales reclaman ante desaparición de Eduardo Torres

14-05-25.-"¿Dónde está Eduardo?" fue el centro de la exigencia de la rueda de prensa realizada este martes a las 10 de la mañana en la sede de la Asociación de Profesores de la Universidad de Venezuela, en Caracas. Pasan los días y no hay información de Eduardo Torres, abogado, sindicalista y defensor de detenidos arbitrariamente.Organizada por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), al que pertenece Eduardo Torres, la rueda de prensa contó con la presencia en la mesa de Oscar Murillo, coordinador de Provea, Emiselys Núñez, esposa de Eduardo Torres, José Gregorio Afonso, Presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV) y Argelia Castillo, Sec. General de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas de la UCV (APUFAT) -organización sindical de la cual el defensor de derechos humanos desaparecido es miembro-.Eduardo Torres, parte del equipo de exigibilidad jurídica de la organización, fue visto por última vez el pasado viernes a las 4:00 p. m. en Parque Central, Caracas, luego de asistir a una reunión. Sus familiares sostuvieron comunicación con él a esa misma hora, en la que el activista informó que se dirigía a su casa, pero nunca llegó. Desde entonces se desconoce de su paradero.Oscar Murillo, coordinador general de Provea dio apertura de la rueda de prensa, indicó que ya "van más de 90 horas sin conocerse el paradero de Eduardo Torres, exigimos a las autoridades dar explicaciones sobre su detención y a dónde lo llevaron. Se reafirma, con el caso de Eduardo Torres, el uso de la justicia y el patrón de desaparición para amenazar, hostigar y para impedir el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos".Emiselys Núñez, esposa de Eduardo Torres, señaló que "Han pasado más de 90 horas en las que la angustia y el miedo han ganado terreno. No tengo respuesta para mis hijos cuando me preguntan qué ha pasado con su papá. Hacemos un llamado a Maduro; queremos que Eduardo aparezca sano y libre. Es un defensor por los derechos civiles y laborales de las personas. No ha cometido ningún delito (...) Si lo que pretenden es callar la voz de Eduardo no lo van a lograr y ahora nos toca a nosotros ser la voz de él y levantar la voz para que él aparezca y defenderle sus derechos".Argelia Castillo, Sec. General de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas de la UCV (APUFAT), organización de la cual Eduardo Torres es Secretario de Reclamos y Contrataciones Colectivas, fija posición sobre su desaparición.Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores (APUCV), fue enfático al indicar que "no es viable un país donde la desaparición se naturaliza y los presos por reclamar sus derechos se cuentan por miles. Tampoco es viable una universidad donde la libertad académica no es posible, así arreglen los jardines e inviertan en infraestructura... Si nuestros miembros son víctima de coacción, amenazas o desapariciones arbitrarias, la universidad está resentida en su naturaleza (...).