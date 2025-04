(VIDEO) PCV: Maduro, Trump y Bukele representan el "trío de la desgracia migratoria" de los venezolanos

24-04-25.-El Partido Comunista de Venezuela (PCV) llamó este miércoles a Nicolás Maduro, Donald Trump y Nayib Bukele el «trío de la desgracia migratoria» venezolana, al tiempo que exigió la lista con los nombres de los 252 deportados por Estados Unidos a El Salvador, donde están detenidos en una cárcel de máxima seguridad.La formación acusó a los gobernantes de Venezuela, EE.UU. y El Salvador de cometer «violación de derechos humanos» y, en ese sentido, de «sumir en la desgracia a millones de personas».Señaló que la «política de desastre económico» en el país caribeño «produjo la migración masiva de millones de venezolanos hacia el exterior, tratando de buscar una alternativa para poder mantenerse y mantener a sus familias» dentro de la nación.En los últimos meses, según el PCV, la «persecución» contra migrantes ha sido «mayor» en EE.UU., donde «Trump se ha dedicado, precisamente, a aplicar una política migratoria xenofóbica y discriminativa».Jackeline López, miembro del partido comunista de Venezuela, expresó que las deportaciones ilegales por parte de Trump "parecen sacadas de una película distópica de terror, donde, sencillamente, se plantea que hay seres humanos de quinta categoría que no merecen tener garantía de derechos humanos".Y Bukele, prosiguió la activista, es "el carcelero de Trump", al aprisionar a los 252 venezolanos deportados al país centroamericano en una cárcel que -denunció- «no da garantía de derechos humanos»."No sabemos en qué condiciones se encuentran esos cientos de venezolanos, (…) cuyas familias, en estos momentos, no tienen la menor certeza de su condición de salud", aseguró López, quien exigió también que se garantice el debido proceso de estas personas, detenidas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).En este mismo orden de cosas, López abordó la crítica situación económica y laboral del país en una rueda de prensa del buro político del Comité Central. Ella destacó que el salario mínimo se mantiene en 1.28 dólares, un nivel que no refleja el costo de vida actual debido a la hiperinflación. López señaló que las políticas del gobierno favorecen al sector empresarial a expensas de los derechos laborales, denunciando la ausencia de protección para los trabajadores. Además, hizo un llamado a la clase trabajadora para unirse en la lucha por la recuperación de sus derechos, especialmente en el contexto de un inminente proceso electoral que carece de transparencia.Salario Mínimo y HiperinflaciónJacqueline López informó que el salario mínimo en Venezuela se mantiene en 1.28 dólares desde hace más de dos años, debido a la hiperinflación. Este nivel de salario, que no ha cambiado desde 130 bolívares, representa un desafío significativo para la clase trabajadora, ya que los precios de bienes y servicios continúan aumentando. La situación requiere una urgente atención del gobierno para rescatar el salario a niveles previos, específicamente hacia la meta de un dólar.Condiciones Laborales en DecliveLópez enfatizó que las condiciones laborales en Venezuela se deterioran constantemente, asemejándose a políticas del Fondo Monetario Internacional que benefician al sector empresarial. Las prácticas laborales en el país permiten jornadas de más de diez horas, en violación de la ley orgánica del trabajo, dejando a los trabajadores en situaciones de total indefensión ante la explotación.Un Primero de Mayo de LuchaAsimismo, la activista y miembro del PCV convocó a la clase trabajadora a participar en un Primero de Mayo clasista, enfocándose en la lucha por los derechos laborales y la recuperación del salario. Esta iniciativa busca unir a todos los sectores en una manifestación pacífica que exprese su rechazo a las políticas actuales que vulneran sus derechos.Denuncia de Violaciones DemocráticasLópez denunció que la democracia en Venezuela está tambaleante, especialmente ante la falta de información oficial sobre el proceso electoral que se avecina. La falta de transparencia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) es un tema recurrente, lo que lleva al Partido Comunista de Venezuela a decidir no participar en el próximo proceso electoral debido a la desinformación.Financiamiento Electoral y DesigualdadSe mencionó la falta de claridad sobre el financiamiento de las campañas electorales del gobierno y del PSUV, lo que genera dudas sobre la legitimidad de los recursos utilizados. López cuestionó si estos fondos provienen de la suspensión de salarios a sectores como la educación, reflejando una desigualdad que persiste en la sociedad venezolana.Solidaridad Internacional y Derechos HumanosFinalmente, Jackeline López expresó la solidaridad del Partido Comunista con el pueblo palestino, denunciando los crímenes cometidos por el Estado de Israel en Gaza. Enfatizó la necesidad de una respuesta internacional más contundente frente a la violación de derechos humanos, tanto en Palestina como en la situación de los migrantes venezolanos afectados por políticas migratorias discriminativas.