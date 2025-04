Mujeres exigen al CNE regulación para garantizar paridad y alternabilidad de género en elecciones 2025

09-04-25.-En el marco de la defensa de los derechos democráticos y la igualdad de género, un amplio colectivo de mujeres venezolanas, integrado por representantes de movimientos sociales y organizaciones políticas, expresa su profunda preocupación por la ausencia de un reglamento que garantice la paridad y alternabilidad de género en las candidaturas para las elecciones del 25 de mayo de 2025.



Esta omisión, según señalan, representa un retroceso en los avances históricos de participación política de las mujeres y vulnera derechos reconocidos en la Constitución y en normativas electorales previas.



Un derecho conquistado, no una concesión



La paridad y alternabilidad no son meras formalidades, sino garantías fundamentales para una democracia inclusiva. Estos principios, incorporados en el sistema electoral venezolano tras décadas de lucha, están respaldados por:



Artículo 21 de la Constitución: Igualdad ante la ley sin discriminación por sexo.



Ley Orgánica de Procesos Electorales (2009): Establece la igualdad como eje de los procesos electorales.

Resolución CNE N° 150605 (2015): Implementó una fórmula paritaria (40%-60%) en elecciones parlamentarias.



Sistema Automatizado de Postulaciones (2020): Garantizó equilibrio de género en listas legislativas.



“La paridad no es una concesión, es un derecho conquistado. Su ausencia en 2025 significaría excluir a más de la mitad de la población de la vida política”, afirmó Vanessa Robertazzo, portavoz del colectivo.



Un retroceso inaceptable



Las organizaciones destacan que la falta de regulación para 2025:



Debilita la democracia: Limita la diversidad de voces en la toma de decisiones.



Ignora compromisos internacionales: Viola acuerdos como la Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer.



Desconoce precedentes: El CNE ya aplicó con éxito medidas paritarias en 2015 y 2020. Llamado urgente al CNE.



El colectivo insta al Consejo Nacional Electoral a:



Emitir un reglamento vinculante que exija paridad (50%) y alternabilidad (orden intercalado) en las listas.



Honrar el marco legal vigente y los avances históricos en participación política de las mujeres.



Garantizar transparencia en el Sistema Automatizado de Postulaciones para evitar sesgos de género.



“Sin paridad, no hay democracia real. Exigimos al CNE actuar con celeridad para no repetir los errores del pasado”, añadió Iris De Franca Coordinadora del Movimiento de Mujeres en Política de Venezuela.



Las organizaciones se declaran disponibles para colaborar en la elaboración de propuestas técnicas y jurídicas que aseguren estos principios. Reiteran que la paridad fortalece la legitimidad de las instituciones y refleja el pluralismo de la sociedad venezolana.

