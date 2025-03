(VIDEO) Organizaciones políticas, feministas y de DDHH, rechazan la deportación de venezolanos a El Salvador

28-03-25.-Este jueves 27 de marzo, las organizaciones políticas y defensoras de los derechos humanos que conforman en Venezuela la Campaña Basta de Represión, llevaron a cabo una rueda de prensa donde hicieron público un Pronunciamiento unitario ante las criminales deportaciones que lleva adelante el gobierno de Trump, y en particular el envío de migrantes venezolanos a la megacárcel de Bukele en El Salvador.Con este pronunciamiento, las organizaciones presentes dieron arranque a una activa campaña contra las deportaciones que está llevando adelante Estados Unidos. Entre sus primeras actividades está la realización de este viernes 28 de marzo a las 10 AM de una acción unitaria ante el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) exigiendo su intervención, protección y que vele por los derechos humanos de los migrantes presos en la cárcel de Bukele, así como una próxima acción ante ACNUR, organismo de las Naciones Unidas.La campaña contra las deportaciones es llevada adelante por el Comité por la Libertad de lxs Trabajadorxs Presxs, las organizaciones PPT-APR, LTS, Marea Socialista, PSL, Revolución Comunista - ICR, PCV, Movimiento de Mujeres Clara Zetkin, Mujeres en Lucha y la organización feminista Pan y Rosas.A seguir el Pronunciamiento:Rechazamos enérgicamente la deportación de venezolanos a El SalvadorLas organizaciones políticas y defensoras de los derechos humanos que conformamos en Venezuela la Campaña Basta de Represión manifestamos nuestro rechazo categórico a la deportación de ciudadanos venezolanos a El Salvador. Esta medida atenta contra la dignidad humana, vulnera los derechos fundamentales y transgrede los principios básicos del debido proceso, que deben ser garantizados a todas las personas sin distinción alguna. Es tan ilegal y violento que se asemeja a un liso y llano comercio de personas, una suerte de esclavización de estos migrantes.Esta acción, impulsada por el gobierno de Donald Trump, se ha llevado a cabo mediante la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 —utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial—, con el objetivo de acelerar las deportaciones sin derecho a defensa, alegando una supuesta invasión de Venezuela a través de bandas criminales. Cabe destacar que esta medida se ejecutó a pesar de una orden de restricción temporal emitida por el juez federal James E. Boasberg, quien consideró que las deportaciones se realizaron sin la justificación adecuada o sin seguir los procedimientos establecidos, lo que constituye una actuación “arbitraria y caprichosa”, infligiendo la legislación estadounidense y convenios internacionales que el país norteamericano ha suscrito.Esto es parte de una política antiinmigratoria xenófoba y racista que ha afectado a migrantes de distintos países de América Latina, que incluso el gobierno ultraderechista de Trump utiliza como retaliación política contra activistas palestinos, como es el caso de Mahmoud Khalil, uno de los dirigentes de las protestas en la Universidad de Columbia contra el genocidio sionista.En febrero de este año, el gobierno de Estados Unidos envió a más de 100 venezolanos a la base militar de Guantánamo, Cuba, acusándolos de pertenecer al Tren de Aragua. Sin embargo, testimonios de familiares y el posterior traslado de muchos de ellos a Venezuela demostraron que la mayoría no tenía vínculos con dicha organización criminal. En ningún momento el gobierno estadounidense presentó pruebas concretas ni identificó adecuadamente a los deportados, violando derechos humanos básicos al negarles el acceso a un juicio justo.Condenamos enérgicamente la complicidad del régimen de Nayib Bukele en El Salvador, que actúa con un servilismo inaceptable ante las políticas migratorias inhumanas de Estados Unidos, ignorando su responsabilidad de proteger a las personas más vulnerables.La privatización del sistema carcelario, evidenciada en el acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para trasladar migrantes, desnaturaliza a las personas y las convierte en mercancías, violando su dignidad. Esta mercantilización del sufrimiento humano representa una grave afrenta a los derechos fundamentales de las personas, que constituyen avances civilizatorios logrados tras siglos y décadas de grandes luchas, la rechazamos con firmeza.Estas deportaciones constituyen una violación flagrante de los derechos de las personas migrantes, quienes se han visto obligadas a huir de Venezuela debido a la grave crisis económica, política y humanitaria que persiste en el país, causada por un severo ajuste capitalista aplicado por el gobierno de Maduro en acuerdo con el empresariado, cuyas consecuencias se han visto agravadas por las sanciones imperialistas impulsadas por sectores como el que encabeza actualmente María Corina Machado.Asimismo, rechazamos categóricamente la criminalización generalizada de los migrantes venezolanos, promovida principalmente por María Corina Machado que ha dicho abiertamente que apoya las medidas aplicadas por el gobierno de Trump, una narrativa que deshumaniza y estigmatiza a millones de personas que han tenido que abandonar su hogar debido a una crisis agravada, en parte, por las sanciones que ella misma promueve. Su falta de acción y denuncia en favor de los migrantes venezolanos evidencia una desconexión con las necesidades reales del pueblo venezolano.Por otro lado, denunciamos la actitud del gobierno de Nicolás Maduro, que en el pasado desestimó la masiva migración de venezolanos e incluso los tildó de “lava pocetas”, y ahora hace propaganda presentándolos como parte del plan “vuelta a la patria”, cuando en realidad se trata de personas que han sido deportados de forma compulsiva por el imperialismo estadounidense.No podemos olvidar que el gobierno nacional ha amenazado en reiteradas oportunidades a la Casa Blanca con cancelar los vuelos de deportación de venezolanos en caso de que el imperialismo endurezca las sanciones, y en febrero pasado aceptó seguir recibiendo todos los deportados y pagar por el proceso, aspirando una normalización de las relaciones con Whasington. Estas acciones demuestran que para el gobierno venezolano los migrantes son una simple moneda de cambio en la negociación que sostiene con el imperialismo y en su intento de permanecer en el poder por todos los medios.En rigor más de 7 millones de personas han emigrado de Venezuela como consecuencia de la tragedia económica y social producto del brutal ajuste aplicado por el gobierno y las sanciones imperialistas. Además, mantiene a cientos de venezolanos injustamente privados de libertad por protestar o manifestar opiniones políticas, violando su derecho al debido proceso, negándoles la defensa adecuada y separándolos de sus familias.Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de estas deportaciones, quienes enfrentan un futuro incierto y la posibilidad de ser devueltas a un país que sigue sumido en una profunda crisis.Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales y democráticas a movilizarse y a pronunciarse contra estas prácticas abusivas y a exigir el respeto irrestricto de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.Exigimos:1. La suspensión inmediata de las deportaciones de venezolanos a El Salvador.2. Que el gobierno de El Salvador permita a los migrantes venezolanos detenidos arbitrariamente en su megacárcel del CECOT trasladarse al país que sea de su voluntad para residir y trabajar o el retorno a Venezuela si así lo desean. Que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y no actúe como cómplice de políticas migratorias represivas.3. Que el gobierno de Nicolás Maduro asuma su responsabilidad en la crisis migratoria y garantice condiciones dignas para el retorno seguro y voluntario de los venezolanos. Asimismo, exigimos la libertad absoluta de todas las personas privadas de libertad injustamente.4. Que las instituciones internacionales y los gobiernos brinden protección y apoyo a las personas migrantes y refugiadas, garantizando su acceso a procesos justos y seguros de asilo.5. Pleno derecho para los migrantes al trabajo y residencia legal en Estados Unidos o en el país que decidan establecerse, así como que se respeten todos sus derechos democráticos y humanos.Rechazamos que se normalice la criminalización de la migración ni la violación de los derechos humanos. Hoy más que nunca, levantamos la voz por quienes han sido silenciados y exigimos justicia, dignidad y solidaridad para todas las personas migrantes.¡No a las deportaciones!¡Sí a la protección de los derechos humanos!Firmado:Comité por la Libertad de lxs Trabajadorxs Presxs.PPT - APRLiga de Trabajadores por el Socialismo.Marea Socialista.Movimiento de Mujeres Clara Zetkin.Mujeres en Lucha.Revolución Comunista - ICRPan y Rosas.Partido Comunista de Venezuela.Partido Socialismo y Libertad.27 de marzo de 2025.