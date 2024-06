Investigadora: “No hay políticas diferenciadas para indígenas en situación de movilidad”

Referencial Credito: RFA

24.-06-24.-La politóloga con experiencia en comunidades en situación de desplazamiento, Natalia Betancourt, manifestó que no hay cifras claras y diferenciadas sobre la cantidad de comunidades indígenas que han salido de sus territorios, debido a las barreras de creencias, idiomas y falta de mecanismos que entiendan el refugio de manera comunitaria.



“No hay políticas diferenciadas para atender a los pueblos indígenas en situación de movilidad, eso genera muchas más barreras. Si quieren solicitar refugio en Colombia deben hacerlo de forma individual o tienen que acercarse a tratar de sacar otro tipo de documentos que no siempre le garantizan sus derechos de protección”, indicó Betancourt en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, en el marco del Día del Refugiado que se conmemoró el pasado 20 de junio.



De acuerdo con la investigadora, los Estados deben dejar su visión centrista para hablar con las comunidades y entender cómo garantizar sus derechos. “Hay que bajar la discusión: ¿qué necesitan los pueblos? Pero esa necesidad desde un diálogo intercultural”.



“Muchas de las comunidades cuando salen de su territorio, no tienen la misma concepción que nosotros podemos tener sobre el estado de sus fronteras, puede ser que crucen una frontera, pero para ellos sigue siendo su mismo territorio porque es el mismo territorio ancestral”, explicó.



Destacó que los pueblos yukpas, eñepa y puinave se ven forzados a salir de sus zonas ante la falta de oportunidades para sobrevivir en medio de la Emergencia Humanitaria compleja que vive Venezuela y que ha sido denunciada por activistas y organismos internacionales. “Salen porque no hay recursos para su subsistencia,. Hay pueblos que se dedicaban a la agricultura y ya no existen estas formas en la que ellos se desarrollaban”, indicó.



Betancourt añadió que hay pueblos que también han tenido que salir de sus territorios, ya que han sido empañados por la violencia, la minería o grupos armados



Con esta movilización a otros países fronterizos, los grupos indígenas pueden sufrir su desintegración, pérdida de costumbres, tradiciones, formas de alimentación y de organización territorial, lo que se agrava cuando los Estados no entienden a los pueblos indígenas como sujetos “colectivos de derecho”, declaró Betancourt.

