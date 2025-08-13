El TSJ solicita de extradición de Danilo Mota, detenido en Colombia, por el secuestro y desaparición de Roberto Masullo Pulido

Danilo Mota es solicitado por el TSJ a Colombia por su implicación en el secuestro y desaparición del empresario Roberto Masullo Pulido Credito: Agencias

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia procesa la solicitud de extradición del abogado venezolano Danilo Antonio Mota González, privado de libertad en Colombia por su participación en el secuestro y desaparición forzada del ingeniero Roberto Masullo Pulido, hecho delictivo acaecido en Valencia, estado Carabobo, el 30 de agosto de 2016.

La información emanó de la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela, en respuesta a una petición formulada por Félix Masullo Pulido, hermano de la víctima y representante de la familia Masullo Pulido en el proceso judicial que ha sido permanentemente interferido por la corrupción de funcionarios en conspiración con los principales delincuentes implicados.

Destaca también el caso de la principal sospechosa del caso, Milexis Nathaly Borgues Farias -ex concubina de la víctima-, actualmente privada de libertad en Estados Unidos de América, y en espera de ser deportada a Venezuela, donde le espera la orden de captura a petición del Ministerio Público, con alerta roja de Interpol.